17 ноября 2023, 10:09

Собянин рассказал, как в Москве повышают квалификацию врачей

Сайт мэра и правительства Москвы
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Около трех тысяч врачей общей практики стали участниками масштабного образовательного проекта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге о реализации программы модернизации амбулаторного звена.

Власти Москвы, запуская городские программы, помогают врачам повышать свою квалификацию. В частности, Кадровый центр Депздрава с 2021–2023 год реализовал крупнейший в стране образовательный проект. Обучающую программу разработали ведущие медики больниц и поликлиник. В нее вошли 13 направлений - от оториноларингологии до нефрологии.

Каждый модуль длился 18 академических часов, он представлял собой теорию и практику. Теоретическую часть провели в онлайн-режиме. Докторам рассказали об алгоритмах диагностики и о современных методах лечения. Практические занятия прошли в Кадровом центре - врачи совершенствовали свои навыки на тренажерах и медицинском оборудовании.

Летом этого года для врачей общей практики открыли дополнительные возможности повышения квалификации. Новую образовательную программу посвятили современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с сердечными заболеваниями. В ней приняли участие больше двух тысяч врачей.

Для обучения врачей ученые из Москвы также создали фантом человеческой печени. Специалисты смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем.

Врачи Медицина Сергей Собянин Москва 2023
17 ноября 2023, 09:04
Московские сервисы аренды самокатов перестали работать из-за холодов
ru.freepik.com
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В Москву пришло обещанное синоптиками похолодание. По этой причине кикшеринговые сервисы Whoosh и Urent временно закрылись, сообщило РИА «Новости».

В пятницу утром в столице столбики термометров опустились до -3 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с 17 ноября в Московском регионе и в Центральной России началась метеорологическая зима.

«Произошел „устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений“», - уточнил он.

В приложении Whoosh сервис объявил, что самокаты временно арендовать нельзя, но скоро они будут в городе. Активные подписки приостановили, компания пообещала их активировать после следующей поездки. В приложении Urent уведомлений нет, но выделенная полностью красным цветом карта Москвы означает отсутствие возможности арендовать электросамокат в этой локации.

Ранее введение штрафов за пьяное вождение электросамокатов назвали преждевременным. Для начала нужно ввести процедуру регистрации этой техники, заявил «360» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Москва 2023 Погода в Москве Электросамокаты
16 ноября 2023, 16:43
Москвичей предупредили о гололедице
РИА «Новости»
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На дорогах столицы в четверг, 16 ноября, может возникнуть гололедица. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным специалистов столичного КГХ, переход температуры в сторону отрицательных значений поспособствует тому, что улицы Москвы покроются льдом.

Работники Комплекса городского хозяйства будут следить за состоянием дорожной сети и проведут необходимую обработку полотна.

Автомобилистов столицы попросили соблюдать осторожность во время движения, не сокращать дистанцию и не превышать допустимую скорость.

Также коммунальщики Москвы повысят температуру батарей центрального отопления из-за резкого похолодания до -8...-11 градусов. Корректировать ее будут исходя из автоматических измерений специальных датчиков.

ЖКХ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
16 ноября 2023, 14:16
Проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити» утвердили
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе «Москва-Сити» построят новые дороги и реконструируют старые. Проект уже утвердили, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В него входит обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов», - рассказал он.

Всего в районе «Москва-Сити» появится более 4,5 километра дорог. Кроме этого, на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды, а вдоль ТТК - разворотный съезд.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России» сообщил, что с начала 2023 года в РФ построили почти в три раза больше дорог, чем в прошлом году.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва 2023
16 ноября 2023, 12:45
Еще семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В ближайшие два года в Москве планируют завершить возведение семи автомобильных мостов через разные реки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки, а с начала этого года завершили строительство еще трех таких сооружений», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что они улучшат транспортную доступность десятков районов Москвы, обеспечат связь магистралей и создадут новые маршруты для передвижения по городу.

Кроме этого, в конце этого года планируют начать строительство мостов через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы, а также через Москву-реку вблизи улицы Новозаводская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве еще одного сооружения, который свяжет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

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