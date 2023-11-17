Собянин рассказал, как в Москве повышают квалификацию врачей

Власти Москвы, запуская городские программы, помогают врачам повышать свою квалификацию. В частности, Кадровый центр Депздрава с 2021–2023 год реализовал крупнейший в стране образовательный проект. Обучающую программу разработали ведущие медики больниц и поликлиник. В нее вошли 13 направлений - от оториноларингологии до нефрологии.

Каждый модуль длился 18 академических часов, он представлял собой теорию и практику. Теоретическую часть провели в онлайн-режиме. Докторам рассказали об алгоритмах диагностики и о современных методах лечения. Практические занятия прошли в Кадровом центре - врачи совершенствовали свои навыки на тренажерах и медицинском оборудовании.

Летом этого года для врачей общей практики открыли дополнительные возможности повышения квалификации. Новую образовательную программу посвятили современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с сердечными заболеваниями. В ней приняли участие больше двух тысяч врачей.

Для обучения врачей ученые из Москвы также создали фантом человеческой печени. Специалисты смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем.