Собянин провел личный прием граждан по поручению президента

По словам мэра, во время личного приема к нему обратилась многодетная мама Альбина Никифорова с просьбой о скорейшем открытии детского сада в районе Фитаревской улицы в Коммунарке.

Собянин добавил, что по сравнению с 2015 годом количество детей дошкольного возраста в ТиНАО увеличилось более чем в два раза, поэтому выросла потребность в дополнительных детских садах.

Мэр дал поручение завершить все работы к концу года, чтобы в первом квартале 2024 года детский сад на 350 мест открылся. Сейчас в учреждении начали подключать инженерные системы.

Глава города также сообщил, что строительство детских садов стало приоритетным для Москвы.

«С начала года открыли пять зданий на 2800 школьных и 940 дошкольных мест. До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще три детских сада», - отметил мэр.

Ранее стало известно, что свыше 60 школ и детских садов построят в Москве за три года.