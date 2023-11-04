Собянин призвал жителей Москвы сплотиться для больших дел на благо города
День народного единства много значит для россиян и напоминает о важных событиях в истории страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он поздравил жителей столицы с праздником и призвал оставаться сплоченными для «больших дел на благо города и страны».
«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний. Мы - вместе. Мы - едины», - отметил Собянин.
Мэр Москвы также пожелал горожанам благополучия и здоровья.
Ранее россиян с праздником поздравил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о мудрости и сплоченности народов страны, которые на протяжении всей истории государства объединялись перед лицом общей опасности. По его словам, Россию всегда пытались захватить враги, но каждый раз им давали отпор.