Собянин призвал жителей Москвы сплотиться для больших дел на благо города

Он поздравил жителей столицы с праздником и призвал оставаться сплоченными для «больших дел на благо города и страны».

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний. Мы - вместе. Мы - едины», - отметил Собянин.

Мэр Москвы также пожелал горожанам благополучия и здоровья.

Ранее россиян с праздником поздравил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о мудрости и сплоченности народов страны, которые на протяжении всей истории государства объединялись перед лицом общей опасности. По его словам, Россию всегда пытались захватить враги, но каждый раз им давали отпор.