Собянин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» в Москве

Один из мальчиков пожелал подарок-сюрприз.

«Конкретно ничего не указано, но подумаем, что может быть для него сюрпризом», - уточнил мэр.

На втором шаре размещена просьба 16-летнего подростка из Луганской Народной Республики. Он загадал электрогитару, на которой мечтает играть. Третий ребенок семи лет попросил синтезатор. Собянин заверил, что исполнит все три пожелания детей.

Всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний» запустило российское движение детей и молодежи «Движение первых» пять лет назад. Проект позволяет осуществлять заветные желания детей от трех до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции могут все желающие на сайте проекта до конца февраля следующего года.

Накануне Путин поговорил по телефону с мальчиком , чью мечту исполнил на «Елке желаний». Пятиклассник посетил музей вместе с родителями и старшей сестрой.