Собянин пожелал москвичам долголетия и любящих людей рядом

Собянин отметил, что в прошедшем году было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, а также за судьбу военнослужащих в зоне СВО. Мэр подчеркнул, что под руководством президента России Владимира Путина удалось укрепить экономику и обеспечить безопасность страны. Москвичей Собянин поблагодарил за мужество и трудолюбие.

«Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! <…> Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди!» - сказал Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи.