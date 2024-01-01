01 января 2024, 02:40

Собянин пожелал москвичам долголетия и любящих людей рядом

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом. Традиционно подвели итоги прошедшего года на официальном сайте столичного градоначальника.

Собянин отметил, что в прошедшем году было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, а также за судьбу военнослужащих в зоне СВО. Мэр подчеркнул, что под руководством президента России Владимира Путина удалось укрепить экономику и обеспечить безопасность страны. Москвичей Собянин поблагодарил за мужество и трудолюбие.

«Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он достучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! <…> Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди!» - сказал Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи.

Россия Новый год Сергей Собянин Экономика
31 декабря 2023, 17:48
Температуру повысят в домах москвичей из-за надвигающихся морозов
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Коммунальщики начали повышать температуру в системе отопления домов москвичей. Причиной тому стало грядущее аномальное похолодание, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, синоптики спрогнозировали в ночь на 1 января до -13…-15 градусов мороза. Днем также будет холодно, а со вторника в ночные часы столбики термометра могут опуститься до -21…-25 градусов.

Заммэра добавил, что режим системы центрального отопления устанавливают, ориентируясь на погоду. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза. Тепло регулируют по двум главным параметрам: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. За корректировкой следят автономно диспетчерские службы, учитывая показатели температурных датчиков.

Водителей в Москве также призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов. Горожан попросили переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.

Отопление Москва 2023 Погода в Москве
31 декабря 2023, 16:23
Чат-бот Александра с момента запуска ответила на шесть миллионов вопросов москвичей
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На протяжении всего уходящего года москвичи обращались за помощью к чат-боту Александре. О самых популярных вопросах к ИИ сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«С момента появления Александра ответила на шесть миллионов вопросов», - уточнил он.

По словам заммэра, в этом году разработчики расширили функционал виртуального помощника. Благодаря этому чат-бот стал обрабатывать 13 тысяч сообщений в день. Такие показатели в 10 раз превысили ее возможности в самом начале запуска.

Ликсутов отметил, что появившийся в 2023-м чат-бот в приложении «Московский транспорт» удостоился нескольких престижных наград.

Он добавил, что чаще всего пользователи спрашивали о способах оплаты проезда, как привязать карту «Тройка» в транспортных приложениях, а также о имеющихся льготах для пассажиров.

В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника.

Искусственный интеллект Метро Москва 2023
31 декабря 2023, 16:06
Сервис «Книги в метро» представил новогоднюю подборку для москвичей
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В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году вместе с приложением „НЭБ Свет“ Российской государственной библиотеки мы перезапустили проект „Книги в метро“. Благодаря ему пассажирам бесплатно доступно более четырех тысяч произведений», - уточнил он.

Пользователи сервиса найдут в новогодней подборке повесть-сказку «Щелкунчик и Мышиный король» - одно из самых знаменитых произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В список вошел рассказ «Детвора» Антона Чехова. Автор изучает поведение детей, оставшихся дома без взрослых. Юные герои произведения в столовой за обеденным столом играют на деньги в лото, но каждый из них относится к игре по-разному.

Пассажирам также предлагается прочесть детскую книжку «Серебряная елка», «В метель и вьюгу» и «Рождественская песнь в прозе».

До этого самыми популярными книгами проекта стали - «Антоновские яблоки», «Таинственный остров» и «Преступление и наказание».

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Метро Новый год Москва 2023
31 декабря 2023, 16:05
Водителей в Москве призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов
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В новогоднюю ночь Москва окажется во власти непогоды. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов к внимательности на дорогах из-за морозов.

«По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года в Москве ожидается понижение температуры», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в первых числах нового года в столице будет аномально холодная погода.

По этой причине автоинспекторы попросили автомобилистов и пешеходов проявлять бдительность на дорогах. Водителям порекомендовали следить за скоростью и дистанцией, а также избегать резких перестроений и маневров. Горожан призвали переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.

Москвичей также предупредили, что температуры на Рождество в столице будут достаточно низкие. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов 7 января.

Дороги Водители Новый год Москва 2023 Погода в Москве

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