Собянин поздравил всех педагогов Москвы с Днем учителя

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«Сердечно поздравляю московских педагогов с Днем учителя! Во все времена учитель - важнейшая профессия и высокое призвание. Ваш труд выходит далеко за рамки простой передачи накопленных знаний», - подчеркнул он.

Глава города выразил особую благодарность ветеранам педагогического труда за внесенный большой вклад в обучение и воспитание юных москвичей, а также за переданный опыт нынешним учителям.

Мэр добавил, что московские школы в наши дни активно развиваются, сочетая традиции и новаторские решения. Столичные школьники завоевывают призовые места на всероссийской и международных олимпиадах, с успехом сдают экзамены, поступают в ведущие вузы страны.

«И в этом огромная заслуга наших учителей - лучших в России и одних из самых лучших в мире», - отметил Собянин.

Он пожелал педагогам новых достижений на благо города и москвичей.

Президент России Владимир Путин также поздравил педагогов и наставников с Днем учителя. Глава государства пожелал им здоровья, счастья и профессиональных успехов.