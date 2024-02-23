23 февраля 2024, 11:14

Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля

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В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с праздником.

«Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа», - написал он.

Глава города отметил, что сейчас российские солдаты выполняют на фронте боевые задачи, отстаивая суверенитет и безопасность страны. Они бросили все силы для победы, проявив мужество и высокий профессионализм.

«Участники СВО - в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох», - подчеркнул мэр.

Он выразил благодарность бойцам за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. А также пожелал мира, благополучия и новых успехов в служении России.

Ранее военных поздравил с Днем защитника Отечества спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил ценность этого праздника в наши дни, когда российские военные встали на защиту своей Родины с оружием в руках.

23 февраля Сергей Собянин Москва
23 февраля 2024, 12:04
Сервис «Узнай Москву» представил новый маршрут в честь Янковского
РИА «Новости»
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Сервис «Узнай Москву» пополнился новым маршрутом, посвященным народному артисту СССР Олегу Янковскому. Во время прогулки горожане смогут узнать о начале творческого пути актера, о его самых значимых ролях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Новый маршрут команды проекта „Узнай Москву“ посвящен 80-летию со дня рождения основателя знаменитой актерской династии, народного артиста СССР Олега Янковского», - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Маршрут включает знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Янковского. Речь идет о киностудии «Мосфильм», театре «Ленком», в котором актер служил более 30 лет, а также Центральном доме кино, где прошли премьеры самых обсуждаемых картин с его участием. Прогулка стартует с киностудии «Мосфильм». Знаковой остановкой на пути станет дом в стиле сталинского ампира на Комсомольском проспекте, где Янковский прожил с конца 1980-х годов до своих последних дней.

Все точки пути обозначены на интерактивной карте, желающие смогут найти там дополнительную информацию о каждой из них.

Сервис «Узнай Москву» также разместил маршрут о карьере и творчестве режиссера и преподавателя МХАТ Марины Брусникиной. Участники экскурсии смогут побывать в восьми важных местах, которые сыграли ключевую роль в ее творческой биографии.

Актеры Москва
23 февраля 2024, 10:19
Московская неделя моды стартует в столице в марте
Freepik
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С 1 по 8 марта пройдет вторая Московская неделя моды. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В дни открытия и закрытия модного мероприятия состоятся коллективные показы российских дизайнеров, в которых будут участвовать артисты.

С 2 по 7 марта в центральном выставочном зале «Манеж» дизайнеры из разных регионов России презентуют свои коллекции.

В показах примут участие иностранные модельеры по двустороннему договору о сотрудничестве, подписанному во время форума BRICS Fashion Summit.

В течение всей Московской недели моды в ЦВЗ «Манеж» можно будет купить одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там же будет работать В2В-шоурум - профессиональная площадка для бизнесменов.

В феврале и марте на ВДНХ посетители также смогут ознакомиться с экспозициями, посвященными искусству и литературе. В том числе гостям расскажут о моде XIX века.

Мода Модели Выставка-форум «Россия» Москва
23 февраля 2024, 09:03
Москвичей предупредили о дождях в пятницу
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В Москву вместе с потеплением придут осадки. Температура 23 февраля превысит норму на шесть-семь градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В праздничный день поступление теплого и влажного атлантического воздуха к берегам Москвы-реки станет более заметным», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в регионе будет пасмурно, осадки перейдут в дожди, дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве в дневное время суток воздух прогреется до 1… 3 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -1… 4 градуса. В ночные часы ожидается до -3 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 753 миллиметров ртутного столба и превысит норму.

Оттепель вскоре сменит значительное похолодание. Последняя неделя февраля будет солнечной и морозной.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
22 февраля 2024, 19:25
Более четырех тысяч человек обеспечат безопасность в День защитника Отечества в Москве
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В День защитника Отечества безопасность на московских улицах возьмут под контроль свыше четырех тысяч человек. Места массовых гуляний проверят полиция и кинологи со служебными собаками, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

За общественным порядком в Москве 23 февраля будут следить более 2,4 тысячи сотрудников Росгвардии, свыше 1,8 тысячи полицейских и больше 100 народных дружинников.

Площадки, где запланированы концерты и другие развлекательные мероприятия, обследуют правоохранители и кинологи.

В преддверии праздника московские улицы преобразили более двух тысяч флагов. Для горожан создали тематические фотозоны, где можно сделать памятный снимок. Также в Москве прогремит праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Полиция 23 февраля Москва

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