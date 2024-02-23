Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля

«Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа», - написал он.

Глава города отметил, что сейчас российские солдаты выполняют на фронте боевые задачи, отстаивая суверенитет и безопасность страны. Они бросили все силы для победы, проявив мужество и высокий профессионализм.

«Участники СВО - в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох», - подчеркнул мэр.

Он выразил благодарность бойцам за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. А также пожелал мира, благополучия и новых успехов в служении России.

Ранее военных поздравил с Днем защитника Отечества спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил ценность этого праздника в наши дни, когда российские военные встали на защиту своей Родины с оружием в руках.