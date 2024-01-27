Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

«Почти 900 дней неимоверных испытаний - бомбежки и обстрелы, голод и холод, потери близких - не сломили защитников и жителей осажденного города», - говорится в документе.

Мэр напомнил, что в то непростое время люди оказывали друг другу поддержку, вступали в бои с твердой уверенностью в победе над врагом.

Глава города подчеркнул, что страна гордится подвигом ленинградцев и чтит память тех, кому не суждено было дожить до освобождения города от блокады.

В Москве сейчас проходит множество мероприятий в честь знаменательного события. Горожане могут принять участие в церемонии возложения цветов и венков к памятным знакам. В эти дни москвичам предлагают посетить тематические выставки, концерты и кинопоказы.

Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады также представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам.