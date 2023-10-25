Собянин поздравил работников кабельной промышленности в Москве с профессиональным праздником

«Сегодня работники кабельной промышленности отмечают профессиональный праздник. Поздравляю всех сотрудников отрасли!», - написал Собянин в Telegram-канале.

Он уточнил, что продукцию в городе выпускают около 20 предприятий, на них трудятся около трех тысяч человек. В планах - нарастить объемы производства, расширить штат и товарную линию.

По словам мэра, такая продукция необходима во многих отраслях: нефтехимической, металлургической, авиационной, космической, судостроительной и других.

Предприятия кабельной промышленности работают не только в Москве, производством занимаются и в области. Например, несколько месяцев назад к нацпроекту «Производительность труда» присоединилась компания НП «Подольсккабель». Она провела диагностику производственных процессов и подготовилась улучшить показатели.