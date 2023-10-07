Собянин поздравил Путина с днем рождения

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«Под Вашим руководством Россия и ее столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!» - написал он.

Глава города также пожелал президенту отменного крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.

Путин также принял поздравление от главы Азербайджана Ильхама Алиева. Они беседовали по телефону, обсудив перспективы сотрудничества двух стран.

До этого российского лидера поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал жизненный путь президента России «убедительным примером беззаветного служения» своей стране.

Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. В 2000 году он стал президентом Российской Федерации.