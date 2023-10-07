Собянин поздравил промышленников из Москвы с профессиональным праздником

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«Это профессиональный праздник больше 720 тысяч рабочих, инженеров, технологов, программистов и многих других специалистов, которые трудятся на производствах столицы», - отметил он.

Глава города уточнил, что сегодня каждый 10-й работник в Москве трудится в области промышленности. Он добавил, что благодаря промышленникам слава и традиции индустриальной столицы растет. Появляется большой выбор качественной продукции, востребованной за пределами Москвы.

Мэр выразил особую благодарность и пожелал всех благ представителям трудовых династий, которые из поколения в поколение трудятся на заводах и фабриках, передают любовь к своему делу и родному предприятию.

Ранее Морозовской больнице исполнилось 120 лет. Собянин поздравил врачей с юбилеем учреждения.