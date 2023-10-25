Собянин поздравил народную артистку РСФСР Тамару Семину с 85-летием

«Обладая огромным талантом и обаянием, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры и приумножение славных традиций русской актерской школы», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что Семина за годы своей работы создала уникальные лирические, драматические и комедийные образы, полюбившиеся миллионам зрителей.

Актриса родилась 25 октября 1938 года в Курской области. После выпуска из института в 1961 году она поступила в Театр-студию киноактера, где сыграла роли Катерины в «Грозе» Александра Островского и Вали Онищенко в «Русских людях» Константина Симонова.

Узнаваемость Семиной принес образ Катюши Масловой в фильме «Воскресение», а также участие в сериале «Вечный зов». Кроме этого, в 1980-х годах она прославилась тем, что озвучивала зарубежные кинокартины.

Одними из последних стали ее роли в таких сериалах, как «Заколдованный участок», «Райские яблочки», «Охотники за бриллиантами», «Гюльчатай» и другие.

Звание народной артистки РСФСР актрисе присвоили в 1978 году, в 1990-м наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 2005-м - орденом Почета.