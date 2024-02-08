Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки

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«Сердечно поздравляю ученых и исследователей с Днем российской науки!» - написал он.

Глава города отметил, что этот праздник сплотил людей, обладающих талантом, творческими способностями и умением добиваться своих целей, посвятивших себя новым разработкам и открытиям.

Мэр назвал столицу крупным центром российской науки. Помимо известных исследовательских институтов, благодаря поддержке властей сейчас возводят новые перспективные площадки. Открываются технопарки, в которых работают тысячи высокотехнологичных компаний. Создают Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.

Собянин поблагодарил ученых за талант, энтузиазм, большой вклад в инновационное развитие Москвы и пожелал новых успехов.

Российский научный фонд также получил грант от правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление подписал мэр столицы.