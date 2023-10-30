Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником
В России 30 октября отметят День тренера. Звание «Заслуженный тренер России» носят 304 жителя столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В целом за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3500 специалистов», - уточнил он.
Глава города отметил, что в образовательных учреждениях тренируют детей и подростков свыше восьми тысяч учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Собянин назвал профессию тренера особенно важной для Москвы, где спортом занимаются люди разных возрастов. В частности, участникам «Московского долголетия» доступны группы по 50 видам спортивных занятий - от йоги до борьбы.
Мэр поздравил всех причастных с профессиональным праздником и пожелал успехов.
Ранее в столице начали принимать заявки на получение знака отличия «За развитие московского спорта». По его словам, наградят тех, кто внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города, а также формирование спортивной инфраструктуры Москвы.