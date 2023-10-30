Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником

Москвичам рассказали о работах по благоустройству у станции метро «Медведково»

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Основные работы первого этапа благоустройства территории у станции метро «Медведково» в Москве завершились. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, основной задачей проекта благоустройства было увеличение доступности станции для пешеходов и водителей.

«В этом году провели первый этап, в рамках которого обновили улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома 12а до дома 17, корпус 1», - рассказал заммэра.

Во время работ строители убрали воздушные провода и проложили дополнительную систему водостока протяженностью около 40 метров.

Вблизи станции заменили покрытие тротуаров, восстановили разрушенные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Также здесь отремонтировали покрытие дорог и въездов во дворы.

Рабочие организовали четыре дополнительные пешеходные зебры, установили 26 опор контрастного освещения на наземных пешеходных переходах и 13 современных остановочных павильонов.

Кроме того, рядом со станцией появилась организованная парковка на 22 машино-места возле кинотеатра «Ладога», общее количество парковочных мест составило около 120.

Также на территории обновили 95-метровую лестницу и обустроили площадки со скамейками, лавочками-клумбами и кадками с деревьями. На участке разбили более 40 тысяч квадратных метров газона, а поздней осенью посадят более 50 деревьев.

Второй этап работ пройдет в 2024 году и будет включать обустройство разворотной площадки для общественного транспорта на пересечении улиц Широкая и Грекова.

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