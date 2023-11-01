Собянин поздравил коллектив московского трамвайного депо имени Баумана с 90-летием предприятия
Трамвайное депо имени Баумана отметило 90-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил с юбилеем предприятия всех причастных и пожелал новых успехов.
«Его называют „опытной базой“ московского трамвая. Начиная с 1930-х годов здесь проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения „Витязь-Москва“», уточнил он.
Глава города отметил, что сегодня семь маршрутов депо имени Баумана обслуживают жителей СВАО, часть Восточного и Центрального округов. В депо трудятся более 600 сотрудников, благодаря которым пассажиры могут ездить безопасно и с комфортом.
Собянин добавил, что за короткое время удалось заменить все старые трамваи на новые, а также обновить ремонтные зоны. В ближайшие годы в депо планируют провести реконструкцию. Строители возведут несколько корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный. Кроме того, обновят и исторические сооружения.
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