Собянин поздравил коллектив Морозовской больницы в Москве с юбилеем учреждения

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«Это крупнейшая в России детская клиника, где помогают пациентам практически с любыми заболеваниями», - подчеркнул он.

Глава города уточнил, что в медучреждении работают 48 отделений по 30 профилям, в том числе уникальные. Речь идет об Орфанном центре, Центре детского инсульта и Центре неонатального скрининга.

По его словам, больницу продолжают развивать: возвели новый корпус, еще несколько - реконструировали. Собянин добавил, что в Морозовской больнице трудятся более трех тысяч человек, они помогают свыше 80 тысячам детей со всей страны.

«Спасибо вам за труд, самоотдачу и за то, что бережете здоровье наших детей - самое дорогое, что у нас есть. С юбилеем!», - поздравил коллектив клиники мэр.

Ранее Собянин поздравил медработников детской больницы имени Сперанского. В этом году медучреждению исполнится 100 лет.