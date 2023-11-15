Собянин подвел итоги строительства соцобъектов в 2023 году

С начала этого года в Москве построили и открыли более 90 социальных объектов, 62 из которых - за счет внебюджетных средств. Так в столице появилось 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных учреждений, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину - в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда», - добавил он.

Например, в городе открыли многофункциональный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ, досуговый центр в районе Теплый Стан.

Собянин добавил, что в Москве за это время построили 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса Научного центра неврологии, флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник и такое же количество спортивных учреждений.

Также 40 соцобъектов появятся на территориях кварталов, формируемых в рамках программы реновации в Москве, до конца 2026 года.