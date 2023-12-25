25 декабря 2023, 17:57

Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год

РИА «Новости»
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Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы, а также бюджета городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за прошлый год. Соответствующие документы разместили на официальном сайте столичного правительства.

Так, исполнение бюджета Москвы в 2022 году по доходам составило более трех триллионов 654 миллиарда рублей, а по расходам - примерно три триллиона 601 миллиард рублей. На реализацию госпрограмм было потрачено три триллиона 425,8 миллиарда рублей, а на социальные расходы направили 53% средств.

Деньги были направлены в первую очередь на реализацию программы «Столичное здравоохранение», обновление медицинской инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, развитие транспортной инфраструктуры, а также на поддержку промышленности и предпринимательства.

Доходы бюджета фонда в 2022-м составили 365 миллиардов 953 миллиона рублей. Расходы достигли почти 343 миллиарда рублей. Ключевой источник доходов бюджета - субвенция из бюджета федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Москве в размере 296 миллиардов 331,7 миллиона рублей. Это 81% от общего дохода, исполнение оценили в 100%.

Следующая статья дохода - по прежнему трансферты из бюджета Москвы и других регионов РФ. Другие бюджетные трансферты поступили на сумму 69 миллиардов 983,5 миллиона рублей. Это составило 127% от плана, от общего объема доходов по бюджету - 19%.

Главной статьей расходов стало «Здравоохранение». Деньги ушли на организацию ОМС. Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования обошлась в 340 миллиардов 718,6 миллиона рублей.

Собянин также подписал закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». В следующем году бюджет столицы достигнет около 4,3 триллиона рублей.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 15:08
Два дома по реновации построят на месте бывшей фабрики в Москве
РИА «Новости»
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На территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы построят два дома по реновации. Площадь двух новостроек составит приблизительно 35 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Строительство пройдет по адресу: Михалковская улица, владение 48, в Северном административном округе столицы. Девелопером выступит компания «РГ-Девелопмент».

Обе постройки объединит подземная парковка. Территорию благоустроят и озеленят, откроют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. На первом этаже появятся коммерческие помещения. Здания станут частью жилого комплекса «Михалковский», в который войдет восемь жилых домов.

Сохранившиеся исторические сооружения приспособят для современных нужд. В бывшей конторе владельца мануфактуры Василия Ивановича Йокиша разместят коммерческие площади. Также на территории одного из зданий фабрики появится детский сад на 171 место.

Уже более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы. Общая площадь помещений в них превысила 565 тысяч квадратных метров.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
25 декабря 2023, 13:18
Новые поликлиники открыли на юге и северо-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Две новые поликлиники заработали в районах Бирюлево Восточное и Отрадное в Москве. Учреждения оснастили медицинским оборудованием последнего поколения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В здании на улице Элеваторной, 15 начали работу филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23. Расположили их в разных блоках», - уточнил он.

Кроме того, на улице Декабристов, 39с1 возвели новый корпус при поликлинике № 110. Переход соединил его с главным зданием.

Глава города подчеркнул, что обе поликлиники построили по новому в соответствии с московским стандартом.

«Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали все до мелочей», - отметил он.

Посетители новых поликлиник смогут получить помощь всех необходимых специалистов, которые работают на современном оборудовании. Собянин добавил, что они будут обслуживать свыше 50 тысяч москвичей. В общей сложности в этом году открыли 13 новых медучреждений.

Две поликлиники откроют в Сосенском в Москве. Медицинские объекты введут в эксплуатацию в 2025 году.

Поликлиники Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 11:38
Церемония награждения лауреатов премии Москвы в области медицины прошла в столице
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Состоялось награждение лауреатов XX премии Москвы в области медицины. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее и счастливее. Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом», - отметила она.

Ракова подчеркнула, что лауреаты занимаются разработкой новых направлений, реализацией крупных городских проектов и наукой, меняя московскую медицину.

Она уточнила, что в этом году на премию зарегистрировалось рекордное число научных коллективов - 98.

Лауреатов наградили за участие в создании первых эндоскопических центров, а также за развитие инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе и алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза, за методологию выявления и лечения почечно-клеточного рака почки после трансплантации.

На днях работникам «Мособлэнерго» вручили награды к профессиональному празднику. Восемь человек получили медаль II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».

Награды Врачи Медицина Москва 2023
25 декабря 2023, 11:07
Скульптуры «Времена года» вернули в усадьбу «Нескучное» в Москве после реставрации
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершили реставрацию скульптур «Времена года». Обновленную композицию установили на Главные ворота усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, - объект культурного наследия федерального значения», - отметил он.

Глава города уточнил, что перед реставраторами стояла непростая задача, так как первоначальный облик скульптур «Времена года» можно было увидеть только на рисунке 1830 года. Затем композицию неоднократно видоизменяли. Специалисты, проанализировав все изображения, приняли решение воссоздать общую композицию въездных ворот со скульптурами по сложившемуся образу конца XIX - начала XX века. Это сохранившаяся подлинная левая скульптурная группа, представляющая собой шпиатр музеефицированный в помещениях Российской академии наук.

Недавно при строительстве БКЛ метро в Москве отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023

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