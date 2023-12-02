02 декабря 2023, 10:10

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на три года

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Мэр Сергей Собянин подписал закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Документ разместили на официальном сайте столичного правительства.

Мосгордума во время пленарного заседания 29 ноября приняла городской бюджет столицы на три предстоящих года.

В следующем году бюджет Москвы достигнет около 4,3 триллиона рублей, в 2025-м - примерно 4,6 триллиона, в 2026 году - почти 4,9 триллиона.

На расходы в 2024-м заложили 4,8 триллиона, в 2025-м - почти пять триллионов и в 2026-м - свыше 5,1 триллиона рублей.

Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что это позволит уточнить нагрузку на бюджет. Специалисты соберут информацию по трем формам: краткой «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» о неработающих пенсионерах и «94 Пенсии-Р» о работающих.

Сергей Собянин Экономика Москва 2023
02 декабря 2023, 10:37
Вторая волна обновления медицинского оборудования стартовала в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В пятницу состоялось пленарное заседание второго национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023». На нем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о второй волне обновления медицинского оборудования в мегаполисе по программам и национальным проектам.

В пятницу состоялось пленарное заседание второго национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение - 2023». На нем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о второй волне обновления медицинского оборудования в мегаполисе по программам и национальным проектам.

По его словам, крайне важно, чтобы новые медицинские комплексы, аппаратура и приборы были максимально современными, технологичными - на уровне мирового здравоохранения. Глава города уточнил, что вся техника, поставляемая в больницы, соответствует нынешним запросам инновационности.

Он добавил, что нацпроекты подразумевают высокие показатели. Их можно будет добиться с помощью высокотехнологичного оборудования и специалистов, которые знают, как работать с такими системами.

Умные алгоритмы помогли врачам с расшифровкой примерно пяти миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). При анализе применяют цифровые электрокардиографы, установленные во взрослых столичных поликлиниках в 2022 году.

Здравоохранение Врачи Сергей Собянин Технологии Москва 2023
02 декабря 2023, 09:34
Катюша, Маша и Чжен Чжу. Москвичи выберут имя для медвежонка панды
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В проекте «Активный Гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представлено 10 вариантов, среди которых есть и российские имена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Однако все завершилось удачно. Сейчас маленькая панда чувствует себя хорошо. Она начала видеть, а недавно у медвежонка появились первые зубы. В шесть месяцев она впервые попробует на вкус бамбук.

Сегодня детенышу исполнилось 100 дней, и пришло время дать ему имя. Китайские и российские специалисты представили 10 вариантов. Среди них - Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Сяо Ула, Ай Минь, Бай Хоа, Хон Син, Чжен Чжу.

Все имена ассоциируются с Москвой или Россией. Проголосовать можно в проекте «Активный гражданин».

Накануне детеныш панды начал ползать , что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед.

«Рождение малышки-панды - очень доброе событие, произошедшее в Москве в этом году. И к тому же весьма редкое и необычное», - отметил он.

Глава города напомнил, что в 1966 и 1968 годах медведь Ань-Ань из Московского зоопарка и медведица Чи-Чи из Лондона не смогли дать потомство.

Будущие родители - молодые панды Жуи и Диндин - появились в столичном зоосаде весной 2019 года. Их поселили в специально модернизированный отдельный павильон. Первая встреча панд состоялась только в апреле 2023 года. В конце августа у пары появился на свет первенец. Роды прошли под наблюдением московских зоологов и китайского эксперта по размножению больших панд господина Ву Кая. Специалисты опасались, что Диндин не справится с детенышем, поэтому подготовили специальный инкубатор и все необходимые для новорожденной атрибуты.

Зоопарки Сергей Собянин Москва 2023
02 декабря 2023, 08:54
Москву отметили национальной премией в сфере креативных индустрий
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
«Москва — город кино» признали лучшим решением в направлении «Проект в области развития территории» и удостоили Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Мэр столицы Сергей Собянин посетил торжественную церемонию в концертном зале «Зарядье».

«Москва - город кино» признали лучшим решением в направлении «Проект в области развития территории» и удостоили Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Мэр столицы Сергей Собянин посетил торжественную церемонию в концертном зале «Зарядье».

«Я никак не ассоциировал этот проект с какой-то отдельной территорией. Вообще у нас были, конечно, идеи. У нас „Мосфильм“ прекрасный, который мы начали возрождать, помогать возрождать», - отметил он.

Глава города пояснил, что проект «Москва - город кино» представляет собой 300 гектаров креативного пространства, включающих разные эпохи.

Он напомнил, что в 2022-м столицу отметили премией за проект «Московская неделя моды». За год он набрал обороты: отечественные бренды стали активно занимать места покинувших страну иностранных компаний. Москва провела модный саммит стран БРИКС, появились планы переместить центр моды с Запада на Восток.

Мэр добавил, что награжденный в этом году проект получит дальнейшее развитие. Киноиндустрия охватывает всю столицу, а не отдельные точки. Это естественное продолжение города. Один из эффективных инструментов развития киноиндустрии - цифровая платформа , благодаря которой съемочные группы могут арендовать помещения, оборудование, студии и реквизит в лучших локациях Москвы. Кинокластер может способствовать развитию индустрии в целом и созданию достойных фильмов, добавил Собянин.

Кино Сергей Собянин Москва 2023
02 декабря 2023, 08:52
Москвичам пообещали похолодание и слабый снег в субботу
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали слабые осадки и до минус шести градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня в формирование условия погоды в столице вмешается гребень антициклона. Усиливаясь с юга, он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды, местами пройдет слабый снег», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях температура окажется ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.

В Москве 2 декабря в дневное время суток столбики термометра покажут отметки - 4…- 6 градусов. Ночью воздух остынет до - 10 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от трех до восьми мороза. В ночные часы похолодает до - 11 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Москвичам также предрекли аномально теплую зиму. Январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

Новости по теме