Собянин перечислил самые востребованные услуги сервиса «Мой питомец»

Объем производства одежды в столице за прошлый год нарастили на 254,6% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Лидером по росту объемов производства в 2023 году стала легкая промышленность. Так, выпуск одежды увеличился более чем в 3,5 раза. Кроме того, на треть выросло количество предприятий, занятых в отрасли», - отметил Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день в столице работает более 340 производств легкой промышленности. Из них 135 специализируются на выпуске одежды, уточнил заместитель мэра Москвы.

Столичные предприятия, в частности, увеличили объем производства меховых, кожаных, вязаных и трикотажных изделий. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за прошлый год городские производители поставили продукции более чем на 70 миллиардов рублей. Это на 31,5% больше, чем в 2022 году.

«Также в городе было выпущено свыше 2,8 миллиона пар обуви - это более чем в два раза превышает показатель позапрошлого года», - добавил Овчинский.

Москва - город с развитым производством. В столице свыше 4,2 тысячи действующих промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только за 2023 год производство обрабатывающей промышленности в городе без учета нефтеперерабатывающей отрасли выросло на 22,3%.

Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

По поручению Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и рост инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.

Выйти на экспорт столичным производителям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».