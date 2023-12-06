Собянин осмотрел новый теннисный центр на северо-западе Москвы

«В ближайшее годы два дворца спорта здесь будут построены, так что будет где заниматься любителям спорта, местным жителям, в первую очередь. Поздравляю вас с новым залом, занимайтесь» - сказал глава города.

Строительство четырехэтажного центра начали в 2021 году. Его площадь составила 8,5 тысячи квадратных метров. В нем разместили шесть теннисных кортов, зал для настольного тенниса на восемь столов и два помещения для игры в сквош. Кроме того, в здании разместили медицинский и административный блоки, тренерские и тренажерный зал. Комплекс планируют открыть в 2024 году.

Также Собянин принял участие в открытии нового храма святого равноапостольного князя Владимира. Общая площадь составила примерно 6,2 тысячи квадратных метров. Высота белокаменного храм шатрового типа достигла 58 метров. Фасад здания украсили мозаичным панно и растительным орнаментом, высеченным в камне.

Архитектурный ансамбль также включает культурно-выставочный центр. Позже вокруг храма разобьют парк.

Накануне Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса «Ника» в районе Текстильщики. Его планируют открыть в начале 2024 года.