Собянин объявил о полной готовности Москвы к началу отопительного сезона

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По словам главы города, профилактику и необходимые работы успели провести на всех столичных ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных, газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетях Москвы.

«К работе готовы аварийные бригады и специализированная техника. Также на ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива», - добавил Собянин.

Также специалисты убедились, что газораспределительные пункты, трансформаторные и распределительные подстанции, центры питания, а также водозаборные узлы и очистные сооружения Москвы готовы к отопительному сезону.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ближайшие дни расширят зону заморозков в Центральной России. Попадет под влияние осенних холодов и столичный регион.

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