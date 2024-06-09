09 июня 2024, 15:36

Собянин объявил о бесплатной парковке в День России

РИА «Новости»
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Жители и гости столицы смогут парковаться бесплатно в Москве 12 июня, в День России. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оплачивать парковку не придется на всех улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Исключением станут только парковки со шлагбаумом. Они будут работать в прежнем режиме, указал градоначальник.

В Московской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Афишу опубликовали на сайте welcome.mosreg.ru. В Химках в честь праздника состоятся концерты , мастер-классы и викторины. Организаторы откроют выставки, фуд-корты и фотозоны. В парке Толстого запланировали провести концерт классической музыки, а также флешмоб «Моя Россия».

В Сергиевом Посаде жители и гости смогут поучаствовать в фестивале мыльных пузырей, чаепитии и творческом вечере, а в Котельниках - велопробеге и турнире по стритболу.

Россия Сергей Собянин Москва
07 июня 2024, 14:09
Ефимов: Москва и Банк «ДОМ.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве о КРТ
Пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы
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Правительство Москвы и Банк «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В прошлом году власти Москвы заключили аналогичное соглашение со Сбербанком на площадке Московского урбанистического форума. Стороны договорились о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий.

Проработка проектов по программе КРТ ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам чиновника, программа комплексного развития территорий охватывает более 3,1 тысячи гектаров, прорабатывает и реализует 236 проектов редевелопмента. Для участия в программе власти города привлекают заинтересованных инвесторов.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Председатель правления АО «Банк ДОМ.РФ» Артем Федорко заявил, что финансовая организация активно вовлечена в процесс развития механизма комплексного развития территорий. В кредитном портфеле компании 44 таких проекта в 15 регионах России. Около 400 миллиардов рублей планируется направить на развитие территорий в Москве.

Новое соглашение поможет выработать совместные рекомендации по формированию пакета документов на получение банковского финансирования для проектов КРТ, которые будут реализованы на территории столицы.

В частности, долгосрочное проектное финансирование от «Банка ДОМ.РФ» позволит преобразовать бывшую промзону «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров в районе Восточное Дегунино. В прошлом году банк выделил на этот проект 31 миллиард рублей.

Банки Строительство Москва
07 июня 2024, 09:49
Дожди с грозами обрушатся на Москву
РИА «Новости»
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Кратковременные дожди с грозами и до +24 градусов ожидается в Москве 7 июня. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Кратковременные дожди с грозами и до 24 градусов ожидается в Москве 7 июня. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода», - рассказал он.

Кратковременные дожди начнутся к полудню, местами прогремят грозы. Столбики термометров в Москве поднимутся до 22… 24 градусов. В области будет еще теплее - до 25 градусов.

Атмосферное давление вырастет. Ветер ожидается северо-западный, его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Столица уже оказалась во власти дождей, которые идут с начала недели. Прошлой ночью в регионе выпало 53 миллиметра осадков - 69% месячной нормы. Но есть и большой плюс. Как рассказывала синоптик Татьяна Позднякова, осадки освободят воздух от вредных примесей и тополиного пуха. При этом в Московской области из-за жары действует второй класс пожарной опасности.

Погода Погода в Москве Москва
06 июня 2024, 16:25
Овчинский: Москва поставила рекорд по введению промобъектов в 2023 году
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Количество построенных и введенных в эксплуатацию промышленных площадей в Москве в 2023 году поставило рекорд. В городе появились 415 квадратных метров площадей промышленного назначения — больше, чем за последние пять лет. Об этом во время сессии «Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программы для помощи бизнесу На сегодняшний день в Москве работает более 4,2 тысяч промышленных предприятий, из которых треть относится к высокотехнологичному сектору. Одним из инструментов поддержки индустриального строительства стала программа по созданию мест приложения труда.

В ее рамках инвесторы возведут в столице более 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей и обеспечат рабочими местами более 16 тысяч человек.

По итогам прошлого года в Москве появились три новых технопарка, а объем строительства промышленных площадей вырос в три раза.

Также город предлагает инвесторам на упрощенных условиях без торгов получить участок в Москве под размещение собственного производства.

Овчинский добавил, что развитие промышленного потенциала Москвы помогло городу и предприятиям после введения санкций, которые ограничили ввоз импортной продукции. Поэтому работа по дальнейшему созданию промышленных предприятий продолжится.

«В этом году мы реализуем в городе в общем объеме проекты на более чем шесть триллионов инвестиций. Это огромные средства, огромный объем, который входят в город в рамках разных инструментов и форм. Это и комплексное развитие территории, места приложения труда, и государственно-частное партнерство, и офсетные контракты. Все эти инструменты в совокупности дает тот классный результат, который город получает», - отметил он.

В прошлом году, добавил Овчинский, из большого количества программ для инвесторов власти приняли решение сделать уникальные комбинации для каждого, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Программы по созданию мест приложения труда совместили с офсетными контрактами. В Особой экономической зоне Москвы ввели концессионные соглашения. Рост промышленных предприятий в городе свидетельствует о том, что инвесторы положительно оценили такие решения и продолжили открывать новые производства.

Кроме того, в бизнес привлекли 20 финансовых программ поддержки, что особенно важно при высокой ключевой ставке.

«Наша программа, которую реализует Фонд поддержки промышленности, это программа 3% активной ставки на три года на сумму до трех миллиардов рублей. Она привлекательна для средних и малых предпринимателей», - отметил Овчинский.

Для вкладывающих деньги в создание производств девелоперов предусмотрели льготы при строительстве жилых домов.

\"Когда застройщик одновременно со строительством жилья возводит в столице промышленный объект, офисный комплекс или социальное учреждение, где создает дополнительные рабочие места для жителей мегаполиса, он может рассчитывать на льготу в рамках программы создания мест приложения труда», - рассказал министр.

Москва - город технологий Овчинский подчеркнул, что основное внимание городские власти уделяют строительству высокотехнологичных предприятий.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию промышленных объектов больше, чем за предыдущие пять лет. Показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, в то время как с 2018 по 2022 год - около 396 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства промышленной инфраструктуры города говорят о том, что Москва делает фокус именно на индустриализации. Промышленность столицы сегодня - это не пыльные и грязные помещения, коптящие трубы, а высокотехнологичные производства, которые конкурируют с крупнейшими промышленными мегаполисами», - заявил он.

Овчинский добавил, что власти столицы сотрудничают с крупными корпорациями, а также совмещают научный потенциал с производством, получая на выходе уникальную концентрацию инженерно-промышленно-научной мысли. Кроме того, Москва сама инвестирует средства в открытие новых производств.

«Сергей Семенович Собянин подписал соглашение по созданию первого роботизированного завода на территории города совместно с КамАЗом. Это большие инвестиции со стороны КамАЗа и со стороны города. Мы вкладываем туда реальные деньги, строим объекты и понимаем, что это окупится в трех-пятилетней перспективе», - пояснил министр правительства города.

Индивидуальный подход

Промышленность Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:23
Московские обрабатывающие компании увеличили выпуск продукции на 18,1%
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Столичные обрабатывающие предприятия за первые четыре месяца 2024 года нарастили выпуск продукции на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом на полях 27-го Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В таких компаниях трудятся свыше 24 тысяч сотрудников, а выручка предприятий в 2023 году составила более 285 миллиардов рублей.

«Кластеры позволяют обмениваться технологиями, снижать транспортные издержки и многое другое», - добавил Овчинский.

В Москве для предприятий действуют различные меры поддержки, среди которых есть и финансовые, и нефинансовые инструменты. Компаниям предоставляют займы, офсетные контракты и льготы.

Выросло производство товаров первой необходимости: продуктов, моющих средств, бумажных изделий. Кроме того, стало больше приоритетной высокотехнологичной продукции: компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Ликсутов подчеркнул, что стабильный рост стал свидетельством успешной экономической политики и стратегии развития Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

Инновации в помощь Использование инноваций позволяет не только снизить затраты, но и улучшить качество продукции. Все это благотворно влияет на рост промышленного производства в столице.

Треть предприятий города - высокотехнологичные. Там применяют искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные системы. Средняя выручка высокотехнологичных компаний Москвы - восемь миллионов рублей на одного сотрудника. Это в 2,7 раза больше, чем в других отраслях.

Кластерный подход Другим драйвером роста является кооперация. Для развития промышленности в городе используют кластерный подход, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Локомотив московской промышленности Всего в столице более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек.

Промышленность Москва 2023 Максим Ликсутов Москва

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