Собянин назвал ключевые направления в развитии экономики Москвы

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«В Москве мы сегодня все программы развития не только не отменяем, но и делаем их более интенсивными, более глубокими и более сложными, делая упор не только на наши полномочия, которые мы реализуем, но и на развитие ключевых отраслей экономики», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что в том числе в городе развивают такие направления, как микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, автомобилестроение и многие другие.

Ранее Собянин рассказал о росте доходов Москвы. За последние 12 лет они выросли в 3,2 раза.

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