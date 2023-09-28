Собянин назвал ключевые направления в развитии экономики Москвы
Москва отражает развитие ключевых направлений экономики в реализуемых проектах. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заявления мэра столицы Сергея Собянина во время встречи президента России Владимира Путина с избранными главами субъектов России.
«В Москве мы сегодня все программы развития не только не отменяем, но и делаем их более интенсивными, более глубокими и более сложными, делая упор не только на наши полномочия, которые мы реализуем, но и на развитие ключевых отраслей экономики», - подчеркнул он.
Собянин добавил, что в том числе в городе развивают такие направления, как микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, автомобилестроение и многие другие.
Ранее Собянин рассказал о росте доходов Москвы. За последние 12 лет они выросли в 3,2 раза.
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