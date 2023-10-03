Собянин назвал ЕДЦ московского метро самым современным центром в мире

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По его словам, ЕДЦ в круглосуточном режиме управляет всеми видами рельсового транспорта столицы. Речь идет о метрополитене, трамваях, МЦК и МЦД.

Глава города подчеркнул, что это самый современный диспетчерский центр в мире. Профессиональная команда сотрудников ЕДЦ следит за точностью графика движения поездов в метро. Они регистрируют все изменения и быстро обрабатывают. Скорость реагирования на происшествия в метро возросла в 2,5 раза, на МЦД - в 3,5 раза. При необходимости работники центра в считанные секунды выпустят важную информацию на медиаэкраны поездов. Благодаря их работе удается экономить до 100 часов времени пассажиров ежегодно.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что станцию «Новаторская» будущей Троицкой линии метро построили на 80%. Основные строительные работы завершат до конца 2024 года.