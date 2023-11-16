Снегопады обойдут Москву стороной в ноябре

«Все снегопады будут по большому счету обходить Москву и Подмосковье стороной. Они в основном будут идти на Волгу», - отметил он.

По словам синоптика, ближе к середине следующей недели, возможно, снегопады только краем заденут восток Московской области. Поэтому до конца ноября высота снежного покрова составит не больше двух-трех сантиметров, пояснил Шувалов.

«Мороз нас все-таки осчастливит, а снегом мы будем обделены. Как только появится перспектива хорошего снегопада, мы сразу об этом закричим во всеуслышание», - заключил он.

В четверг в Москве пройдет мокрый снег, температура воздуха может опуститься до нуля градусов. Местами образуется гололедица.