16 ноября 2023, 11:27

Снегопады обойдут Москву стороной в ноябре

Сайт мэра и правительства Москвы
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На этой неделе в Москве заметно похолодало, но снега горожане толком еще не видели. Стоит ли ждать в столичном регионе обильных осадков, «360» рассказал метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

«Все снегопады будут по большому счету обходить Москву и Подмосковье стороной. Они в основном будут идти на Волгу», - отметил он.

По словам синоптика, ближе к середине следующей недели, возможно, снегопады только краем заденут восток Московской области. Поэтому до конца ноября высота снежного покрова составит не больше двух-трех сантиметров, пояснил Шувалов.

«Мороз нас все-таки осчастливит, а снегом мы будем обделены. Как только появится перспектива хорошего снегопада, мы сразу об этом закричим во всеуслышание», - заключил он.

В четверг в Москве пройдет мокрый снег, температура воздуха может опуститься до нуля градусов. Местами образуется гололедица.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
16 ноября 2023, 11:31
Коммунальщики Москвы повысят температуру батарей из-за похолодания
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В связи с прогнозируемым похолоданием в системе централизованного теплоснабжения Москвы начали повышение температуры. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.

«Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до -8...-11 градусов», - сообщил глава КГХ Москвы Петр Бирюков.

Технологические режимы будут регулировать в зависимости от температуры воздуха. Изменения будут вносить заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировать данные будут диспетчерские службы в автоматическом режиме, основываясь на показателях температурных датчиков.

Накануне москвичей предупредили о гололедице в ночь на 16 ноября. Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

ЖКХ Москва 2023
16 ноября 2023, 10:28
Фестиваль колледжей в Москве собрал более 18 тысяч школьников и их родителей
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве прошел фестиваль колледжей. Более 18 тысяч старшеклассников и их родителей посетили площадки училищ, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.

За семь дней в рамках фестиваля провели свыше 160 мероприятий по более чем 150 профессиям. В 46 колледжах подростки попробовали себя в разных специальностях, пообщались с педагогами и студентами, а также узнали подробности о поступлении и обучении. Прошли также мастер-классы и творческие конкурсы. Студенты представили спектакли.

«Московский рынок труда предъявляет огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Квалифицированные профессионалы нужны в промышленности, строительстве, на транспорте, в ИТ, торговле, сфере услуг и других отраслях городской экономики», - отметил Собянин.

Учитывая запрос работодателей, в ближайшие годы власти модернизируют систему подготовки профессиональных кадров на основе четырех базовых принципов. Речь идет об актуальности, востребованности, практикоориентированности и мультиспециальности.

Глава города добавил, что радикально обновится материально-техническая база колледжей. В скором времени вместе с работодателями модернизируют больше 230 мастерских и лабораторий, а также создадут 90 новых. Благодаря этому учащиеся смогут проходить практику на современном оборудовании на предприятиях.

Более 500 студентов четырех кулинарных московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме. Они получат профессиональные навыки и трудоустроятся еще до окончания обучения.

Школьники Студенты Сергей Собянин Москва 2023
16 ноября 2023, 09:42
Москвичей бесплатно обучат профайлингу в «Технограде» на ВДНХ
Сайт мэра и правительства Москвы
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Жителям столицы предложили бесплатно освоить профайлинг в Центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. После обучения участники смогут анализировать поведение людей по мимике, жестам, позам и эмоциям, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Новый онлайн-курс «Профайлинг. Мимика и жестикуляция: как распознавать истинные намерения партнеров и пользоваться невербальными приемами в переговорах» будет интересен бизнесменам для получения деловых навыков. В частности, они смогут научиться успешно вести переговоры с партнерами и выстраивать эффективное общение с клиентами, чтобы нарастить объемы продаж.

Обучение будет полезно и тем, кто просто хочет прокачать коммуникативные способности и улучшить отношения с близкими и знакомыми.

В программу включены четыре вебинара и одно очное занятие. Они будут начинаться в 12:00 и длиться в течение часа. Первый урок стартует 21 ноября. Пройти курс смогут все желающие - для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Стартовал также прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Освоить учебную программу смогут бизнесмены из всех регионов страны.

Бизнес Москва 2023 ВДНХ
16 ноября 2023, 09:12
Более трех километров газопроводов обновили на севере Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северном округе Москвы отремонтировали больше трех километров газопроводов. Работы провели по бестраншейной технологии, чтобы минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

«Работы проводятся в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности», - уточнил он.

Торсунов отметил, что реконструкция газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе завершилась. Специалисты достраивают участок газопровода низкого давления.

Газопроводы на севере Москвы начали обновлять в конце осени прошлого года. Ремонт проводят на двух участках газовых сетей - с высоким и низким давлением. Специалисты заменяют старые стальные трубы на полиэтиленовые.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы добавил, что новым газопроводам из качественных материалов российского производства не страшны внешние воздействия и коррозия.

С января 2023 года в квартирах москвичей проверили примерно 1,4 миллиона газовых плит. Это около 80% от общего числа.

Газ Ремонтные работы Москва 2023

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