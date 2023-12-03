03 декабря 2023, 08:30

Снегопады и метели обрушатся на Москву в воскресенье

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Неделя в Москве завершится обильными осадками. Ожидаются снегопады и метели, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует очередной южный циклон, центр которого в середине дня окажется над Орловской областью, уже, а через сутки, пройдя около 1100 километров, переместится в районы Вятки», - уточнил он.

Сегодня в Москве будут облачная погода, сильный снег и метели. Днем столбики термометров покажут от –4 до –6 градусов. Ночью воздух остынет до –9 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от –3 до –8 градусов. В ночные часы похолодает до –11.

Порывистый ветер будет дуть с востока, его скорость достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Лютый холод обрушится на Москву и Подмосковье на следующей неделе. Холодать начнет со среды, 6 декабря.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
02 декабря 2023, 16:46
Москвичам предложили выбрать лучшее новогоднее оформление магазинов и кафе
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Москву начали украшать к предстоящим праздникам. Горожане смогут внести свой вклад в преображение мегаполиса, проголосовав за лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов в проекте «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В этом году впервые вместе с традиционным городским конкурсом пройдут 10 окружных, а призовой фонд будет увеличен в три раза», - уточнил он.

Принять участие смогут представители магазинов, торговых центров, предприятия общепита и бытовых услуг. Для этого нужно подать заявку с 11 по 28 декабря на электронную почту: DTOU-konkurs.gorod@mos.ru (для городского конкурса) и DTOU-konkurs.okrug@mos.ru (для участия в окружном конкурсе).

С 22 января по 16 февраля дадут старт народному голосованию. Москвичи будут выбирать понравившиеся идеи. Каждому участнику предложат определить один или три варианта. Победителей выберут до 22 февраля.

Сегодня в проекте «Активный Гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представили 10 вариантов, среди которых есть и российские имена.

Новый год Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
02 декабря 2023, 15:04
Шесть золотых медалей взяли московские школьники на олимпиаде по астрономии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Московские школьники приняли участие в международной олимпиаде по астрономии. Они завоевали шесть золотых медалей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Главным испытанием стала задача о самом мощном звездопаде - метеорном потоке Геминиды. Участники из столицы смогли ее решить даже без телескопа. Команда из Москвы обошла сильных соперников из 13 стран, среди которых Белоруссия, Перу, Куба и Венесуэла. Ученика школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) признали абсолютным победителем.

Международную олимпиаду по астрономии провели в образовательном центре «Сириус». Соревнования представляли собой четыре этапа. В них состязались 79 человек. Участники из Москвы прошли долгий отбор, чтобы попасть в национальную сборную.

В первую очередь им предстояло выйти в финал всероссийской олимпиады школьников. Затем победители и призеры участвовали в учебно-тренировочных сборах и преодолевали квалификационные тесты. Отборочный тур длился более года. За это время из сотни кандидатов из разных российских городов остались шесть человек, и все они - учащиеся московских школ.

Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России. Финал чемпионата состоится 2 декабря в центре «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47.

Школьники конкурсы Москва 2023
02 декабря 2023, 14:17
Шесть новых выделенных полос открыли в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве с 2 декабря начали работать шесть новых «выделенок». В общей сложности открыли свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути до трех раз быстрее, что сэкономит время пассажиров», - отметил он.

Ликсутов добавил, что на этих участках дороги в среднем на четверть снизится аварийность.

В частности, выделенные полосы появились - на Центральной, 1-й и 2-й Рейсовых улицах, а также на Вокзальной площади во Внукове, на отрезке Цветного бульвара, на 2-й улице Машиностроения, на участке Душинской улицы, отрезке улицы Советской Армии от Трифоновской улицы до пересечения с улицей Сущевский Вал и на участке улицы Грекова.

С января этого года в столице открыли свыше 20 километров выделенных полос, что снизило количество ДТП с общественным транспортом на 20-30%.

Москвичам и туристам предложили посмотреть достопримечательности мегаполиса во время поездки в общественном транспорте. «Russpass-журнал» подобрал живописные маршруты.

Дороги Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
02 декабря 2023, 13:53
Жители 68 ветхих домов получили новое жилье по реновации на юго-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Юго-Восточном округе Москвы обладателями новых квартир по реновации стали жители 68 пятиэтажек. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В частности, в Кузьминках полностью расселено 20 жилых домов, в Люблине - 17, в Рязанском районе - 13», - уточнил он.

Левкин отметил, что переселять участников реновации в ЮВАО начали в 2018 году, и сейчас этот процесс проходит в девяти районах. В общей сложности в округе расселят 818 домов, новые квартиры смогут получить свыше 164 тысяч жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщал, что на юго-востоке столицы возвели 40 новостроек, в 39 из них начали заселять людей.

В Москве также завершили расселение 548 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи горожан.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве

Новости по теме