Снегопад в Москве побил суточный рекорд 1980 года по количеству осадков

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным», - уточнил он.

Синоптик пояснил, что к 18 часам в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году.

По словам Леуса, пока зафиксировали предварительные данные, так как снегопад еще не прекратился. Точные показатели нового рекорда обнародуют после 21:00.

Специалист добавил, что больше всего засыпало снегом центр Москвы, Балчуг. В Московской области больше всего осадков выпало в Долгопрудном. На вышеуказанных метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров небесной влаги, заключил он.

Коммунальные службы на спецтехнике промели проезжую часть и пешеходные зоны. Затем обработали дороги противогололедной смесью.