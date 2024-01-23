Снег с метелью накроют Москву во вторник

«Сегодня столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. Небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, а порывистый ветер поднимет метели», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что дороги и тротуары местами покроет гололед. Температурный фон продолжит расти.

В Москве днем столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. В ночное время суток похолодает до -6 градусов. В Московской области в дневные часы температура будет варьироваться от нуля до -5 градусов. Ночью воздух остынет до -8 градусов. Погоду будет сопровождать южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба и приблизится к норме.

В среду будет еще теплее - до +2 градусов, но с небольшим мокрым снегом и дождем.

Водителям в Москве также посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Москвичей, находящихся за рулем, призвали быть предельно внимательными.