23 января 2024, 08:31

Снег с метелью накроют Москву во вторник

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В Москву пришла оттепель, а следом за ней в городе ожидаются снег и метель. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. Небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, а порывистый ветер поднимет метели», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что дороги и тротуары местами покроет гололед. Температурный фон продолжит расти.

В Москве днем столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. В ночное время суток похолодает до -6 градусов. В Московской области в дневные часы температура будет варьироваться от нуля до -5 градусов. Ночью воздух остынет до -8 градусов. Погоду будет сопровождать южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба и приблизится к норме.

В среду будет еще теплее - до +2 градусов, но с небольшим мокрым снегом и дождем.

Водителям в Москве также посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Москвичей, находящихся за рулем, призвали быть предельно внимательными.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
23 января 2024, 08:59
Почти 400 километров дорог и 40 пешеходных переходов построили в ТиНАО за 12 лет
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В Новой Москве за 12 лет удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево. Помимо дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну», - уточнил он.

Глава города напомнил, что в декабре достроили дублер Боровского шоссе. Благодаря ему транспортная доступность станции метро «Новопеределкино» улучшилась, а также сократилась нагрузка на само шоссе.

По словам мэра, строители приступили к возведению трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, которая станет дополнительным дублером Калужского и Киевского шоссе. На стадии строительства находится четвертый участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. В будущем автодорога соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Сейчас открыли три из пяти участков, но магистраль уже - важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО.

Собянин добавил, что до 2026 года планируют возвести и реконструировать еще 112 километров дорог.

В Москве в 2024 году также возведут 100 километров дорог. Рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.

Строительство Дороги Сергей Собянин ТиНАО Москва
23 января 2024, 00:23
Пассажирам на станции «Выхино» в Москве пришлось лезть через пути, чтобы успеть на электричку
Телеканал «360»
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Электропоезд прибыл на станцию «Выхино» в Москве с задержкой на 30 минут, а за пять минут до прибытия сообщили о смене платформы. Чтобы успеть на электричку, людям пришлось нарушать правила безопасности, рассказали «360» очевидцы происшедшего.

ЧП случилось на станции МЦД-3 «Выхино». Диспетчер сообщил о смене платформы за пять минут до прибытия поезда. Чтобы не опоздать на электричку, людям пришлось перебегать через пути и забираться на другую платформу.

Также очевидец сообщил, что пассажиров не пропускали на станцию перед прибытием поезда.

С начала работы Московского центрального кольца в 2016 году пассажиры совершили по нему миллиард поездок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Интеграция МЦК с Московскими центральными диаметрами (МЦД) завершилась с открытием станции «Кутузовская» на МЦД-4.

Поезда МЦД Москва
22 января 2024, 18:03
Почти два миллиона «квадратов» жилья по реновации достроят за год в Москве
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В Москве до 2025 года планируют возвести примерно два миллиона квадратных метров недвижимости для участников реновации. Вторая волна программы в ближайшие два-три года наберет обороты, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Если в прошлом году было построено и сдано в эксплуатацию порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в течение этого года планируется ввести свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья для переселенцев», - уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Он пояснил, что по реновации в общей сложности возведут 40 миллионов «квадратов» недвижимости, в том числе жилья и соцобъектов.

Бочкарев добавил, что в 2024 году объем строительства объектов по программе реновации в Москве возрастет больше чем на 700 тысяч квадратных метров. Сейчас проектируется и возводится по реновации свыше 8,1 миллиона «квадратов» недвижимости.

Ранее на улице Плющева в Москве завершили строительство жилого дома по программе реновации. Здание рассчитано на 210 квартир.

Строительство Реновация в Москве Москва
22 января 2024, 17:45
Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
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На Москву надвигаются снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного департамента транспорта призвали водителей завтра, 23 января, отказаться на время от личных машин.

«Синоптики прогнозируют завтра снег - рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», - говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили москвичей, находящихся за рулем, быть предельно внимательными. Следить за скоростным режимом и дистанцией, а также не делать резких маневров и перестроений. Водителям порекомендовали по возможности выбирать для поездок метро, МЦК, МЦД, автобусы и такси. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Обстановку на дорогах проконтролирует Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД, в том числе экипажи на КамАЗах.

В ближайшие сутки в Москве и области на дорогах и тротуарах также будет очень скользко. Из-за гололедицы в регионе ввели желтый уровень погодной опасности до 21:00 вторника.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва

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