Снег и мороз до -13 градусов пообещали москвичам в пятницу
Рабочая неделя в Москве завершится похолоданием и небольшими осадками. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня», - уточнила она.
Метеоролог добавила, что в Москве днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. В Подмосковье в дневные часы воздух остынет до -10…-15 градусов.
Погоду будет сопровождать северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление за день подрастет до 744 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.
Работу системы отопления в Москве также скорректировали в связи с очередным похолоданием. Коммунальщики повысят температуру теплоносителя в магистральных сетях.