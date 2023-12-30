30 декабря 2023, 19:42

Случилось предновогоднее чудо. Косатка в «Москвариуме» родила детеныша

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В «Москвариуме» косатка дала потомство. Специалисты назвали это уникальным случаем для страны, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В центре океанографии и морской биологии „Москвариум“ случилось предновогоднее чудо. Здесь впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки», - говорится в сообщении.

Самка появилась на свет весом 150 килограммов и примерно два метра в длину. Косатка Ная вынашивала детеныша полтора года. За ней на протяжении всей беременности следили тренеры и ветеринарные врачи.

Роды проходили 10 часов с осложнениями, но команда «Москвариума» помогла детенышу появиться на свет. Новорожденная косатка сама выплыла на свой первый вдох. Ная приняла своего детеныша.

Зоологи наблюдают за семейством круглые сутки, так как период новорожденности - самый критичный для детенышей китообразных. Необходимо, чтобы наладилось грудное вскармливание, укрепился иммунитет, а Ная восстановилась после непростых родов.

Тем временем в Московском зоопарке родились два детеныша капибары. Пара водосвинок в третий раз стала родителями.

Животные Москва 2023
30 декабря 2023, 19:07
Горячий чай и сладости будут раздавать на четырех причалах Москвы в праздники
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В новогодние каникулы в Москве ожидается резкое похолодание до -15 градусов. Жителям и гостям мегаполиса в эти дни предложат согреться горячим чаем на четырех причалах, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с 30 декабря по 8 января включительно на четырех причалах регулярных речных маршрутов электросудов пассажиров будут бесплатно угощать горячими напитками и сладостями.

Раздавать чай, шоколад и печенье планируют на конечных причалах «Сердце столицы», «Киевский», ЗИЛ и «Печатники».

Ликсутов напомнил, что в уходящем году в Москве запустили первые в мире круглогодичные маршруты электросудов. Москвичи и гости столицы за это время примерно 400 раз воспользовались поездками на двух маршрутах речного транспорта.

Москва 2023 Дептранс Москвы
30 декабря 2023, 17:57
Станцию московского метро «Трубная» преобразили к новогодним праздникам
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В Москве завершаются последние приготовления к Новому году. На станции метро «Трубная» появились тематические украшения, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Станция „Трубная“ находится в центре Москвы, уверены, праздничное оформление порадует тысячи людей. Будем ждать мнение пассажиров, надеемся, вам понравится», - отметил он.

Ликсутов уточнил, что в уходящем году впервые решили декорировать потолок станции метро с помощью подвесных игрушек. На сводах «Трубной» разместили Дедов Морозов, а также развесили звезды и свыше 400 елочных шаров.

По словам заммэра, на монтаж железных конструкций ушло несколько ночей. Специалисты выполнили все работы, не задевая внутреннюю архитектуру станции.

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Метро Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
30 декабря 2023, 17:11
Машков поддержал решение Путина пойти на выборы президента в 2024 году
РИА «Новости»
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Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином Дворе. Актер поставил подпись в поддержку российского лидера пойти на выборы президента в следующем году, сообщило агентство «Москва».

«Мне кажется, сбор подписей идет очень активно. В одной только Москве почти 50 пространств, где можно оставить подпись в поддержку кандидата - президента Владимира Владимировича Путина», - заявил Машков.

Он уточнил, что житель каждого региона может зайти в местный пункт и также оставить свою подпись за кандидата.

Выборы президента России состоятся в марте следующего года. Россияне будут голосовать с 15 по 17 марта.

Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина. Центральный штаб в субботу получил первую партию собранных подписей из Московской области.

Актеры Выборы президента РФ Москва 2023 Выборы президента — 2024
30 декабря 2023, 16:49
«Реновационная» новостройка на 163 квартиры появилась на западе Москвы
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В Западном округе Москвы на Большой Филевской улице построили жилое здание для участников реновации. В доме 163 квартиры, в том числе шесть адаптированы для инвалидов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Трехсекционная новостройка с подземным паркингом на 59 машино-мест общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров возведена в благоустроенном районе с хорошо развитой инфраструктурой», - уточнил он.

Слободчиков отметил, что рядом с новым домом есть станции метро, МЦК и МЦД-1, остановки общественного транспорта, школы, детские сады, медучреждения, а также крупный городской парк «Фили» и набережная Москвы-реки.

Во всех квартирах в новостройке выполнили отделку по стандартам реновации. Лицевые стороны здания оформили с помощью клинкерной плитки под кирпич и установили на них корзины под кондиционеры. Входы декорировали витражами.

Около новостройки оборудовали проезды и тротуары. Там же появились детская и спортивная площадки и зона для отдыха. На территории разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

В 94 московских районах участники реновации также начали заезжать в новые квартиры в уходящем году. Это три четверти от всех районов, вошедших в программу.

Москва 2023 Реновация в Москве

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