«Слепая курица» займет помещения ушедших из России брендов в ТЦ «Метрополис»

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На месте бутиков Victoria’s Secrets и Zara Home в московском торговом центре «Метрополис» появятся два магазина российского бренда «Слепая курица». Как сообщили РБК , открытие новых торговых точек придется на 2024 год.

По словам владельца сети Михаила Молчанова, салон люксовой обуви и аксессуаров под маркой «Слепой курицы» откроется в январе, а магазин оптики - в апреле.

Каждый магазин займет по 600 квадратных метров, точки расположены ровно напротив друг друга. Как пояснил Молчанов, их открытие обойдется бизнесмену в 300 миллионов рублей из его собственных средств с учетом закупки товара.

Однако останавливаться на ТЦ «Метрополис» предприниматель не намерен. Вместо закрывшегося магазина ушедшего из России бренда Tommy Hilfiger в ТЦ «Мега Химки» Молчанов планирует открыть салон оптики в ноябре.

Ранее американская компания Phillips-Van Heusen (PVH), которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger , отказалась от российского подразделения.

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