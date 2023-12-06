Скульптуру «Принцесса Турандот» отреставрировали в Москве

«Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами» - уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В начале осени фонтан со скульптурой дважды атаковали злоумышленники. Перед реставраторами поставили задачу укрепить постамент и элементы композиции, включающей позолоченную фигуру принцессы на троне под пышным балдахином. После выполнения работ «Принцессу Турандот» вернули на прежнее место на Арбате.

Скульптура с фонтаном появилась у Театра Вахтангова в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

Мужчину, который во второй раз повредил статую, задержали в начале октября. Им оказался 20-летний приезжий.