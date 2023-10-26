«Сказочное» панно отреставрировали в Московском дворце пионеров

«Знаменитое панно занимает большую часть стен фойе театрального зала. Оно выполнено в технике двухслойного сграффито из штукатурки темного и светлого оттенков. Верхний слой частично прочерчен для получения рисунка», - подчеркнули в ведомстве.

На панно изображены такие литературные герои, как Конек-горбунок, Буратино, Незнайка, Чиполлино, Дон Кихот, а также пушкинские сюжеты о рыбаке и рыбке, лукоморье и многие другие.

Первоначально специалисты отреставрировали верхний слой штукатурки, испорченный при прокладке кабелей, установке электрощитов. Кроме этого, одна из частей панно была зашита гипсокартоном.

В рамках завершающего этапа освежили краску на панно и покрыли его лаком в качестве защиты от повреждений.

В Москве регулярно занимаются реставрацией внешних и внутренних элементов зданий, в том числе и объектов культурного наследия. Ранее жители столицы проголосовали за лучшие из них на портале «Активный гражданин».