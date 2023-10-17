Системы отопления заменили в более чем тысяче домов во время капремонта в Москве

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«Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и были выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», - отметил он.

Заммэра уточнил, что во время капремонта специалисты заменили все изношенные опорные конструкции, различные соединительные элементы и конвекторы в домах. Благодаря комплексному ремонту инженерные системы будут надежно работать зимой.

Бирюков добавил, что после замены трубопроводов системы отопления обязательно опрессовывают, весь процесс контролирует ресурсоснабжающая компания.

Во время капремонта рабочие используют материалы отечественного производства, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. В частности, при замене системы центрального отопления устанавливают российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью.

Ранее московские системы теплоснабжения перевели на зимний режим. Мероприятие провели в штатном режиме.