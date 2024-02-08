08 февраля 2024, 19:45

Систему защиты для повышения долговечности очистных сооружений создали в Москве

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Инженеры московской компании АСОКА разработали специальные защитные панели для облицовки очистных систем, позволяющие продлить срок службы объекта до 50 лет. Они исключают контакт с агрессивной средой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Размещение производств в столице дает компаниям доступ к крупным рынкам сбыта и широкому пулу мер поддержки, напомнил Овчинский. По его словам, комфортные условия для ведения бизнеса позволяют наращивать объемы производства товаров и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные решения.

«Например, производитель материалов для защиты строительных конструкций разработал новое решение, с помощью которого срок службы очистных сооружений может быть увеличен на срок от 10 до 50 лет», - подчеркнул Овчинский.

В 2022–2023 годах прототипы комплексного решения успешно применили в двух проектах в Санкт-Петербурге для оценки их пригодности. Новинка станет доступна заказчикам в марте текущего года. Компания совместно с партнерами планирует реализовать до шести проектов в 2024 году, а в будущем - еще около 15.

Производитель намерен занять не менее 30% доли рынка в этом сегменте к концу 2025 года, опираясь на техническую команду профессионалов и многолетний опыт работы с передовыми технологиями, сообщил генеральный директор компании Рене Кароли.

«Кроме того, в 2026 году мы запланировали нарастить производственные мощности за счет частичной автоматизации процессов. Этот шаг позволит увеличить объем производства до 400%», - добавил он.

Москва - город с развитым производством. В мегаполисе работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают до 50 средних и крупных компаний, а также порядка 100 малых. Они выпускают одежду, косметику, обувь, лекарства и другие товары.

Для малых, средних и крупных предприятий в Москве создали комфортные условия. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва
08 февраля 2024, 18:59
Два дома по программе реновации построят на севере Москвы
РИА «Новости»
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В рамках программы реновации в Москве построят два жилых дома на улице Авангардная. Их совокупная площадь составит 126,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Дома построят по адресу: улица Авангардная, земельные участки 6/1 и 6/2. Вокруг них озеленят территорию, построят детские площадки и зоны для отдыха, а также проложат удобные дороги.

«Новые дома станут дополнением городской среды, которая складывается в обновляемом Головинском районе», - отметила Княжевская.

Почти 430 зданий по реновации уже начали проектировать и строить в столице. Благодаря программе более 150 тысяч москвичей получили новые квартиры. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в новостройки переедут жители тысячи ветхих домов.

Реновация в Москве Москва
08 февраля 2024, 18:43
«Венчурная академия» научит москвичей инвестировать в стартапы
Freepik
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Жители Москвы смогут пройти обучение по инвестированию в стартапы в «Венчурной академии». Подать заявку на участие можно до 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Московский инновационный кластер представил образовательную программу «Венчурная академия» для начинающих предпринимателей и инвесторов со всей страны. Занятия проведут как в онлайн формате, так и очно. Во время обучения слушатели смогут организовать совместные сделки.

Прошедших успешно отбор участников пригласят на три образовательных модуля: «Управление капиталом», «Венчурная аналитика» и «Венчурная сделка». По окончании каждого курса необходимо будет сдать тест на проверку полученных знаний. В завершении обучения участники выберут стартап для инвестирования.

Выпускники прошлых потоков вложили более 300 миллионов рублей в свыше чем 50 технологических российских проектов.

В Москве также начался прием заявок на двухмесячную обучающую программу «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Курс даст 100 бизнесменам возможность сотрудничать с экспертами из различных областей бизнеса.

Инвестиции Бизнес Москва
08 февраля 2024, 16:35
Монолит паркинга у станции метро «Рассказовка» в Москве возвели наполовину
Freepik
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Строители выполнили половину монолитных работ возводимого здания наземно-подземной парковки возле станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро в Москве. Об этом сообщил информационный центр столичного правительства.

«Перехватывающий паркинг площадью порядка 30 тысяч квадратных метров с четырьмя наземными и двумя подземными уровнями сможет вместить до 840 автомобилей», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что наземная часть здания замет 18,4 тысячи квадратных метров, а подземная - 11,6 тысячи. Основные конструкции сооружения еще в процессе стройки. Специалисты приступили к бетонным работам на уровне второго наземного этажа.

Заммэра добавил, что парковкой смогут пользоваться жители ближайших районов Новой Москвы и Подмосковья. Они будут парковать свои машины, чтобы пересесть на наземный транспорт или метро.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что в паркинг оснастят современным оборудованием, включая системы безопасности, пожаротушения, диспетчеризацию и автоматизированную парковочную систему. В паркинге появятся энергоэффективные приборы для освещения.

В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве также появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую.

Строительство Машины Метро Андрей Бочкарев Москва
08 февраля 2024, 13:48
Москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами
РИА «Новости»
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Жителя Москвы задержали за принт в виде рун на кофте. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, на днях 33-летний житель столицы в черной толстовке с рунами «Одал» зашел в ресторан быстрого питания в торговый центр на юге Москвы. Сотрудники полиции заметили подозрительный принт на одежде посетителя и начали разбираться. Они сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.

Молодого человека задержали. Против него составили протокол о демонстрации экстремистской символики и увезли в суд. Там он признал себя виновным и рассказал, что последние пять лет поддерживает национализм и идеологию белого движения.

Суд отправил мужчину в изолятор на 10 суток. При этом кофту оставили владельцу.

Ранее жительница Петербурга обнаружила в купленных продуктах салфетку с необычной записью. Это было стихотворение, прославляющее Степана Бандеру.

Задержания Суд Москва

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