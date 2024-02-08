Систему защиты для повышения долговечности очистных сооружений создали в Москве

Размещение производств в столице дает компаниям доступ к крупным рынкам сбыта и широкому пулу мер поддержки, напомнил Овчинский. По его словам, комфортные условия для ведения бизнеса позволяют наращивать объемы производства товаров и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные решения.

«Например, производитель материалов для защиты строительных конструкций разработал новое решение, с помощью которого срок службы очистных сооружений может быть увеличен на срок от 10 до 50 лет», - подчеркнул Овчинский.

В 2022–2023 годах прототипы комплексного решения успешно применили в двух проектах в Санкт-Петербурге для оценки их пригодности. Новинка станет доступна заказчикам в марте текущего года. Компания совместно с партнерами планирует реализовать до шести проектов в 2024 году, а в будущем - еще около 15.

Производитель намерен занять не менее 30% доли рынка в этом сегменте к концу 2025 года, опираясь на техническую команду профессионалов и многолетний опыт работы с передовыми технологиями, сообщил генеральный директор компании Рене Кароли.

«Кроме того, в 2026 году мы запланировали нарастить производственные мощности за счет частичной автоматизации процессов. Этот шаг позволит увеличить объем производства до 400%», - добавил он.

Москва - город с развитым производством. В мегаполисе работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают до 50 средних и крупных компаний, а также порядка 100 малых. Они выпускают одежду, косметику, обувь, лекарства и другие товары.

Для малых, средних и крупных предприятий в Москве создали комфортные условия. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.