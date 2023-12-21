21 декабря 2023, 18:57

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В начале новой недели в столицу придут небольшие морозы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, первая половина декабря характеризовалась традиционной для зимы погодой с холодом и снегом, однако ближе к середине месяца с приходом теплых атлантических воздушных масс погодные условия изменились.

К середине недели оттепель достигла пика, приблизившись к +4,1 градусам. В пятницу и субботу температура все еще будет плюсовой - около +3 градусов, однако будет идти снег. Он продолжится и в воскресенье, а на улице начнет холодать, что приведет к образованию гололедицы.

«В первые два дня новой недели днем уже -1…-3 градуса и еще немного подсыплет снежку», - уточнил Леус.

С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов. Новогодняя ночь обещает быть снежной, с легким морозом до минус 4-9 градусов.

При этом Москва уже перевыполнила декабрьскую норму осадков на 6%. Только в ночь на 21 декабря в столице выпало 14% месячной нормы.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
21 декабря 2023, 18:03
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении в субботу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В субботу, 23 декабря, атмосферное давление в Москве может приблизиться к рекордно низким показателям. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому, 727 миллиметров ртутного столба», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Этот показатель приблизится к рекорду, зафиксированному в 1971 году, который составил 723 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, в ночь на воскресенье будет сильный снегопад, при этом температура будет колебаться от -3 до -1 градуса. Ожидается гололедица.

Значительное понижение температуры произойдет на следующей неделе. В ночь на 25 декабря похолодает до -8…-3 градусов, днем температура будет варьироваться от -6 до -1 градуса. В столице снова будет идти снег, хотя количество осадков в Москве уже превысило декабрьскую норму , а высота сугробов достигла 150-летнего максимума.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
21 декабря 2023, 17:53
Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Москвы утвердили планировку территории рядом с МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, строители возведут современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково», а также реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть. Помимо этого, власти запланировали строительство надземного пешеходного перехода через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка.

«Будут построены гостиница и общественно-деловой объект общей площадью 135 тысяч квадратных метров», - добавил Собянин.

Площадь территории, которую планируется благоустроить, составила 193,79 гектара.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле станции метро «Свиблово».

Благоустройство МЦД Сергей Собянин Москва 2023
21 декабря 2023, 11:34
Количество осадков в Москве превысило декабрьскую норму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В этом году в Москве выпало большое количество снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На остальной части Москвы уровень осадков уже превысил месячную норму более чем на 20%, отметила метеоролог Татьяна Позднякова. Только в ночь на 21 декабря в столице выпало 14% месячной нормы осадков - семь миллиметров.

В центре города высота снега к настоящему моменту составила 22 сантиметра, на северо-западе, в районе Тушино, она достигла 27 сантиметров. В Подмосковье лидером по высоте сугробов осталась Коломна - там зафиксировали 33 сантиметра снега.

В четверг и пятницу снег будет убывать из-за потепления , однако уже в субботу начнется снегопад. К утру воскресенья, когда в столицу придет небольшой мороз от -1 до -4 градусов, высота сугробов сможет достигнуть 25-30 см.

В последние декабрьские дни ожидается небольшой снег, температура будет ниже нуля. К Новому году в Москве снежный покров сможет быть на 60-70% выше нормы, достигая в высоту 27-32 сантиметров.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
20 декабря 2023, 18:29
Москвичам рассказали, как благоустроят промзону Южный порт
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На месте бывшей промзоны «Южный порт» в Москве благоустроят более 25 гектаров зеленых территорий. В будущем жилом районе также появятся аллеи и скверы с сотней видов растений. Об этом рассказал первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«У жителей этого района будет одна из самых зеленых территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха», - уточнил он.

Кроме того, у береговой линии появятся променады, площадки с фонтанами и лужайка для пикников. В зеленых зонах высадят герани, гортензии, вишни, клены, липы и другие растения. Озеленение дополнят арт-объекты, уникальная инфраструктура и многофункциональные пространства.

Также на территории парка создадут искусственную реку, которая будет наполняться водой только во время дождя. Вокруг обустроят зоны для отдыха, тематические детские и спортивные площадки. Помимо этого, здесь появятся сад камней, территория с теплицами и грядками и амфитеатр для просмотра кино под открытым небом.

В Москве планируют реализовать почти 200 проектов по программе комплексного развития территорий. Благодаря ей на месте бывших промзон появятся современные городские кварталы.

Благоустройство Строительство Москва 2023

Новости по теме