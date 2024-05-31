Синоптик не исключил «мозаичный град» в Москве на выходных

Специалист предположил, что 1 и 2 июня в Москве может выпасть мозаичный град диаметром до 2-3 миллиметров. Также в городе пройдут грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. По его словам, воздух на выходных в ночное время прогреется до +14...+17 градусов. Днем столбик термометра повысится до +26...+29 градусов. Тишковец добавил, что эти показатели на 6-7 градусов превышают климатическую норму.

«Так тепло в столице лето стартует не чаще одного раза в пять лет», - заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что аномально жаркая погода в Москве установилась из-за «пропекающих лучей». В качестве второй причины он указал антициклон, пришедший в Россию из Туркмении и Центральной Азии.