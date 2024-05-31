31 мая 2024, 09:16

Синоптик не исключил «мозаичный град» в Москве на выходных

Unsplash
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На выходных в Москве пройдут грозовые дожди. Они будут сопровождаться мозаичным градом, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист предположил, что 1 и 2 июня в Москве может выпасть мозаичный град диаметром до 2-3 миллиметров. Также в городе пройдут грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. По его словам, воздух на выходных в ночное время прогреется до +14...+17 градусов. Днем столбик термометра повысится до +26...+29 градусов. Тишковец добавил, что эти показатели на 6-7 градусов превышают климатическую норму.

«Так тепло в столице лето стартует не чаще одного раза в пять лет», - заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что аномально жаркая погода в Москве установилась из-за «пропекающих лучей». В качестве второй причины он указал антициклон, пришедший в Россию из Туркмении и Центральной Азии.

Погода Погода в Москве Москва
31 мая 2024, 09:22
Воздух в Москве впервые за год прогрелся до +30 градусов
РИА «Новости»
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Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в +30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в 30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что рекордный показатель засекли на метеостанции Балчуг в центре Москвы.

«Максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту - на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных 30,1 [градуса]», - указал он.

На базовой метеостанции ВДНХ тоже зафиксировали высокую температуру, но она составила только 28,5 градуса. Тишковец подчеркнул, что 31 мая в столице тоже ожидается аномальная жара, а столбики термометров снова попытаются «штурмовать 30-градусную высоту».

Ранее синоптик предположил, что 1 и 2 июня в Москве пройдут грозы , сопровождаемые шквалистым ветром. На выходных в столице также ожидаются «мозаичный град». По словам специалиста, такая теплая погода бывает в Москве исключительно редко - примерно раз в пять лет.

Погода Погода в Москве ВДНХ Москва
31 мая 2024, 09:09
Ефимов: строительство лыжного трамплина на Воробьевых горах завершат в 2025 году
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Возведение большого трамплина на Воробьевых горах завершат в рамках государственной программы «Спорт Москвы». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Завершить возведение объекта площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров решено в рамках государственной программы „Спорт Москвы“», - подчеркнул Ефимов.

Сдачу в эксплуатацию объекта запланировали на 2025 год. Он будет соответствовать современным требованиям. Длина спуска спортивного сооружения на месте построенного в 1953 году 72-метрового лыжного трамплина будет увеличена на три метра. Комплекс предназначен для проведения тренировок и соревнований.

«Для завершения работ в мае объект передали столичной автономной некоммерческой организации „Развитие спортивных и инфраструктурных объектов“. Сейчас готовность трамплина составляет 70%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На данный момент идет процесс согласования технического задания для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации [для завершения работ]», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории Южного порта в полтора раза увеличат ширину набережной.

Спортсмены Строительство Москва
28 мая 2024, 12:56
Ростехнадзор подтвердил высокий уровень промбезопасности столичного завода
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Ростехнадзор подтвердил высокий уровень промышленной безопасности Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Специалисты предприятия провели плановые учения совместно с пожарно-спасательным гарнизоном ГУ МЧС по Москве. Участники успешно отработали действия по ликвидации нештатной ситуации и испытали новые образцы техники и снаряжения.

Как отметил заместитель генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов, пожарно-тактические учения - важная часть работы по обеспечению безопасности завода.

«Регулярные тренировки позволяют отрабатывать различные варианты нештатных ситуаций, поддерживать знания и навыки на должном уровне, совершенствовать материально-техническую базу предприятия», - подчеркнул он.

Собственная пожарная часть МНПЗ - одна из самых крупных в городе: более 140 специалистов. На вооружении стоят 14 единиц техники, на круглосуточном боевом дежурстве - шесть машин. Спасатели обеспечивают безопасность МНПЗ и, по соглашению с правительством столицы, - прилегающего к заводу района Капотня.

Пожарно-тактические учения во взаимодействии с городскими службами проводят на заводе регулярно. Спасатели Московского НПЗ постоянно проходят аттестации, участвуют в городских и всероссийских соревнованиях.

В учениях задействовали более 80 специалистов и 24 единицы техники. Удалось отработать взаимодействие экспертов завода с городскими спасателями. Добровольные пожарные Московского НПЗ впервые оказали реальную помощь профессиональным спасателям на учениях такого масштаба. Применялась современная техника, в том числе пеноподъемники для работ на высоте. Работа автоматизированных систем противопожарной защиты успешно выдержала проверку.

«Московский НПЗ подтверждает высокий уровень подготовки к практическим действиям. Совместные учения показали четкую скоординированную работу всех служб и подразделений», - констатировал начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко.

Спасатели Машины Заводы Москва
27 мая 2024, 19:25
Овчинский: в Бирюлеве Восточном появится торговый центр по городской программе
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Возведение торгового центра в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) продолжается в районе Бирюлево Восточное в Южном административном округе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

ТЦ построят на Элеваторной улице рядом с жилым комплексом «Царицыно». Архитекторы предусмотрели создание парковки на 111 машиномест и стоянки для велосипедного транспорта.

«Работы по возведению торгового объекта, где смогут работать более 400 человек, ведутся в соответствии с графиком», - рассказал Овчинский.

По его словам, к настоящему времени строители завершили монтаж фасадных конструкций, а ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году.

«Одновременно со строительством жилья мы реализуем проект в рамках городской программы по созданию мест приложения труда», - отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Он подчеркнул, что новый объект коммерческой инфраструктуры позволит местным жителям работать рядом с домом и оптимизировать автомобильный трафик в районе.

Высота строения не превысит 16,5 метра, а его площадь составит 10 тысяч квадратных метров, включая подземную парковку, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости - это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Рабочие места Торговля

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