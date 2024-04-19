19 апреля 2024, 15:17

Сильный ветер повалил деревья в Москве

Соцсети
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Ветер в Москве усилился и местами повалил деревья. Непогода сохранится до вечера 19 апреля, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев», - заявила пресс-служба ведомства.

Городские службы распилят и увезут поваленные деревья. Москвичей призвали соблюдать осторожность.

Из-за сильного ветра в регионе объявили штормовое предупреждение.

Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы - ввела дополнительные осмотры инфраструктуры, мобилизовала 57 ремонтных бригад энергетиков и выделила дополнительный транспорт для выезда к местам аварий. В городе закрыли парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк.

Снегопад обрушился на Ленинградскую и Новгородскую области. «Автодор» сообщил об ограничении скорости на трассе М-11 «Нева» и призвал не выезжать на летней резине.

ЖКХ Ураган Погода Погода в Москве
19 апреля 2024, 14:06
Парки Москвы закрыли из-за надвигающегося шторма
РИА «Новости»
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Московские парки закрыли из-за прогнозируемого шторма. Не работают парк Горького, «Сокольники», Московский зоопарк, информировало РИА «Новости».

Помимо этого, по данным пресс-службы мэрии , 19 апреля в столице не будут работать летние веранды в ресторанах и кафе. Руководителям предприятий общепита посоветовали укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.

В Московском зоопарке пояснили, что дальнейшие решения о работе учреждения будут принимать в зависимости из погодных условий. В комментариях к посту в Telegram-канале местные жители и гости Москвы отметили, что в городе действительно поднялся сильный ветер.

Накануне синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» опроверг прогнозы штормового «апокалипсиса» в столице, пояснив, что сильный дождь и ветер действительно ожидаются, но «ничего особенного не будет» и непогода прекратится уже через сутки. Непогоду пообещали не только в столице и Подмосковье, но и в Тульской, Рязанской, Владимирской областях.

Шторм Зоопарки Парки Москва
18 апреля 2024, 15:18
Панда Катюша напала на сотрудника Московского зоопарка
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Панда Катюша исцарапала сотруднику Московского зоопарка живот и руки. О нападении рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Кипера (работника зоопарка, ответственного за кормление и ежедневный уход за животными - прим. ред.) Игоря догнали <…> Многие спрашивают, почему мы Катюшу не тискаем. Вот потому и не тискаем. Она просто играла. Но ее игры уже опасные», - написала Акулова.

Маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Сначала Катюша находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда панда начала активно ходить и играть, зоологи решили перевести ее в большой вольер.

Сейчас она активно изучает мир и пробует все на вкус , а также многому учится у мамы. Но между занятиями медвежонок находит время и похулиганить. Ранее Катюша позировала перед камерами. Панду назвали самой счастливой и беззаботной девочкой на свете.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
17 апреля 2024, 19:18
Собянин совершил кадровые перестановки в правительстве Москвы
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности вице-мэра по строительству Андрея Бочкарева. Пост занял Владимир Ефимов.

«Освободить Бочкарева Андрея Юрьевича от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе», - говорится в указе главы столицы.

Другим указом , подписанным также 17 апреля, на должность назначили Владимира Ефимова. Он займет пост на срок полномочий мэра Москвы и при этом освободит пост заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. На эту должность назначили Марию Багрееву. Она перестанет быть министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города.

Согласно новой структуре правительства столицы, департамент инвестиционной и промышленной политики перейдет в ведомство заместителя мэра по транспорту Максима Ликсутова, госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы стала структурой Главного контрольного управления столицы, которое возглавляет Евгений Данчиков.

Строительство Сергей Собянин Правительство Москвы Андрей Бочкарев Москва
15 апреля 2024, 10:36
Месячная норма осадков выпадет в Москве на неделе
РИА «Новости»
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На неделе в Москве выпадет месячная норма осадков, возможен снегопад. Об этом РИА «Новости» сообщил старший специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение четырех дней в Москве ожидается выпадение до 37–38 миллиметров осадков, что эквивалентно объему трех-четырех ведер дождевой воды на каждый квадратный метр», - отметил синоптик.

Пик осадков придется на ночь с воскресенья на понедельник (10 миллиметров), вечер четверга (5,8 миллиметра) и ночь на пятницу (18,9 миллиметра). При этом во вторник будет относительно сухо.

В ночь на субботу в Москве и области будут заморозки: температура станет колебаться от 0 до 3 градусов в городе и от -1 до 4 градусов по области. В связи с похолоданием помимо дождя возможен мокрый снег. Температура в столице в понедельник будет держаться от 6 до 11 градусов, во вторник ожидается потепление до 10… 15 градусов, а в среду - от 8 до 13 градусов.

Кроме того, на этой неделе в Москве ожидаются значительные колебания атмосферного давления, которые специалисты называют «барической пилой». Давление может варьироваться в пределах от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

В понедельник давление снизится до отметки в 732 миллиметра, что станет минимальным показателем за неделю. В пятницу также ожидается существенное падение давления до 734 миллиметров.

Синоптик также сообщил о вероятности слабых магнитных бурь. К тому же, днем в понедельник ветер усилится до штормовых порывов, скорость которых может достигать 17 метров в секунду.

За минувшие сутки в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа зафиксировали восемь миллиметров.

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