30 октября 2023, 10:12

Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и гололеда

Сайт мэра и правительства Москвы
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В ближайшие часы москвичей ждет ухудшение погоды: на столицу обрушится ледяной дождь. По этой причине в городе объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, метеопредупреждение в столице будет действовать до 15 часов 30 октября. Синоптики спрогнозировали ледяной дождь и гололед.

Спасатели рекомендовали автомобилистам во время непогоды снижать скорость и увеличивать дистанцию, а также не обгонять транспорт и не делать резких маневров. Кроме того, машины нужно парковать подальше от деревьев.

Жителей столицы призвали не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не прятаться от дождя под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА «Новости», что снег в Центральной России растает к 31 октября. Тогда же сильно (по меркам конца осени) потеплеет: москвичей, к примеру, ждет до 10.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
30 октября 2023, 14:42
Москвичам рассказали о работах по благоустройству у станции метро «Медведково»
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Основные работы первого этапа благоустройства территории у станции метро «Медведково» в Москве завершились. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, основной задачей проекта благоустройства было увеличение доступности станции для пешеходов и водителей.

«В этом году провели первый этап, в рамках которого обновили улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома 12а до дома 17, корпус 1», - рассказал заммэра.

Во время работ строители убрали воздушные провода и проложили дополнительную систему водостока протяженностью около 40 метров.

Вблизи станции заменили покрытие тротуаров, восстановили разрушенные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Также здесь отремонтировали покрытие дорог и въездов во дворы.

Рабочие организовали четыре дополнительные пешеходные зебры, установили 26 опор контрастного освещения на наземных пешеходных переходах и 13 современных остановочных павильонов.

Кроме того, рядом со станцией появилась организованная парковка на 22 машино-места возле кинотеатра «Ладога», общее количество парковочных мест составило около 120.

Также на территории обновили 95-метровую лестницу и обустроили площадки со скамейками, лавочками-клумбами и кадками с деревьями. На участке разбили более 40 тысяч квадратных метров газона, а поздней осенью посадят более 50 деревьев.

Второй этап работ пройдет в 2024 году и будет включать обустройство разворотной площадки для общественного транспорта на пересечении улиц Широкая и Грекова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза» в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
30 октября 2023, 14:18
Московский производитель нарастил выпуск на 12% благодаря нацпроекту
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московская компания «Лино», производящая металлоконструкции марки Stallin, увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

Для пилотного потока предприятие вместе с экспертами выбрало производство оцинкованного профнастила, используемого для строительства крыш. Доля изделия в общей выручке компании составила 85%.

Благодаря методам бережливого производства предприятие выявило и устранило главные проблемы. В частности, удалось найти и применить лучшие способы для процесса обслуживания и скорости работы ключевого оборудования. Это позволило не терять время при выпуске в автоматическом режиме и снизить простои на линии, а также сократить вероятность брака.

Теперь каждую партию из 20 тонн профнастила изготавливают вместо 54 часов - 30. Кроме того, объем производства увеличился с 21 до 23,5 тонны на человека в смену. Благодаря этому экономия компании превысила больше 72 миллионов рублей.

Предприятие планирует внедрить полученный на первом этапе нацпроекта опыт в другие процессы. Два сертифицированных внутренних тренера обучат методу бережливого производства 11 сотрудников.

Ранее московская компания «Злаки на завтрак» , известная под брендом Mätti, увеличила объем производства батончиков мюсли на 15% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

Бизнес Нацпроекты Москва 2023
30 октября 2023, 13:20
Первый этап программы реновации завершили в районе Южное Тушино в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Южное Тушино в Москве расселили все шесть домов в рамках первого этапа программы реновации. Ключи от новых квартир получили около 280 семей, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Новые квартиры получили около 280 семей, ранее проживавших в этих домах. Они переехали в современное комфортное жилье, расположенное в трех новостройках на территории района», - подчеркнул он.

Кроме этого, в районе строят еще два дома, а еще для трех зданий готовят проектную документацию.

В Южном Тушине в ближайшее время займутся комплексным развитием территории бывшей промзоны. Там построят дома общей площадью 550 тысяч квадратных метров, из которых 175,5 тысячи «квадратов» отдадут под реновацию.

В Москве с начала года ключи от новых квартир получили свыше 120 тысяч горожан.

Москва 2023 Реновация в Москве
30 октября 2023, 12:40
Высота снежного покрова в Москве достигла семи сантиметров
Сайт мэра и правительства Москвы
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Снежный покров в Москве вырос до семи сантиметров. Такие показатели наблюдали утром в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 30 октября в 09:00 специалисты на ВДНХ зафиксировали четырехсантиметровую высоту снежного покрова в Москве. На других городских метеостанциях высота снега варьировалась от одного на Балчуге до семи сантиметров в Тушине.

В Подмосковье больше всего снега выпало в Дмитрове - девять сантиметров.

Леус добавил, что утром во вторник часть сугробов растает, а в оставшихся местах их высота уменьшится до одного-двух сантиметров. Вечером снега уже и вовсе не останется в столице.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и гололеда. Оно будет действовать до 15 часов 30 октября.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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