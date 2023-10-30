Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и гололеда
В ближайшие часы москвичей ждет ухудшение погоды: на столицу обрушится ледяной дождь. По этой причине в городе объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, метеопредупреждение в столице будет действовать до 15 часов 30 октября. Синоптики спрогнозировали ледяной дождь и гололед.
Спасатели рекомендовали автомобилистам во время непогоды снижать скорость и увеличивать дистанцию, а также не обгонять транспорт и не делать резких маневров. Кроме того, машины нужно парковать подальше от деревьев.
Жителей столицы призвали не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не прятаться от дождя под деревьями.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА «Новости», что снег в Центральной России растает к 31 октября. Тогда же сильно (по меркам конца осени) потеплеет: москвичей, к примеру, ждет до 10.