Штормовое предупреждение из-за ледяного дождя объявили в Москве

С января этого года москвичи, участвуя в проекте «Город заданий», выполнили свыше 70 тысяч задач. За это им начислили больше 30 миллионов баллов. Их можно использовать, чтобы получить скидки и подарки на сайте «Миллион призов», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В проекте были как экологические задачи, так и технические. В частности, москвичам предстояло отправить на переработку новогодние деревья для акции «Елочный круговорот», протестировать мобильные приложения, а также сфотографировать городские объекты или проверить места зимнего отдыха.

Сейчас «Город заданий» предлагает больше всего баллов молодоженам, если они поженятся на одной из площадок проекта «Новые адреса счастья», а после расскажут о своей истории, сопровождая ее снимками с торжества. Одному из членов новой семьи начислят за это 15 тысяч баллов.

Такое же количество баллов может получить пользователь после сдачи нормативов ГТО. При этом во время подготовки к спортивному экзамену за посещение тренировок тоже начислят баллы.

До этого жители столицы оценили шесть электронных проектов правительства Москвы. В «Активном гражданине» пользователи оставили более миллиона мнений об их работе.