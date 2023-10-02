Школы и детские сады построят на западе Москвы

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Он уточнил, что в Раменках в ближайшем будущем возведут учебный корпус, рассчитанный на 300 мест с дошкольным отделением. Также планируют построить еще один образовательный комплекс для 550 учащихся и детский сад на 150 воспитанников.

Во Внукове достроили ФОК «Пегас», в нем расположили два бассейна.

В Крылатском в пристройке к Городской поликлинике № 195 откроют клинико-диагностическую лабораторию и реабилитационное отделение. Работы вышли на завершающий этап.

В Очакове-Матвеевском заработала новая частная школа на 400 мест. Еще одну на 775 детей построят рядом со станцией метро «Аминьевская».

В Солнцеве открыли новую школу для 825 учеников. В Ново-Переделкине приступили к строительству школы, рассчитанной на 550 мест. Кроме того, планируют возвести трехэтажный физкультурно-оздоровительный центр на Боровском шоссе.

В Филевском Парке девелопер начнет строительство образовательного комплекса со школой на тысячу мест и детсадом для 300 воспитанников.

Ранее Собянин рассказал, что школу с детским садом построят в поселении Сосенском. Там же возведут офисно-деловой центр.