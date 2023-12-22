Школу с открытой площадкой на крыше построят на северо-западе Москвы

«Ключевой элемент в архитектурно-планировочных решениях - благоустроенная кровля, где будет создана видовая площадка с зонами для отдыха и проведения уроков под открытым небом», - уточнил он.

Пятиэтажное здание площадью 16,4 тысячи квадратных метров построят в составе жилого комплекса. В нем разместят многопрофильные классы, IT-полигон, библиотеку, концертный и выставочный залы. Кроме этого, в центральном вестибюле появится амфитеатр на 300 посадочных мест.

Фасады выполнят в монохромной палитре с оранжевыми акцентами. На первом этаже по всему периметру сделают витражное остекление в пол. На крыше с ограждением из прозрачного триплекса высотой более двух метров высадят деревья и кустарники, чтобы сформировать сад.

Строительство планируется завершить в начале 2026 года. После этого девелопер передаст школу на баланс столичного департамента образования и науки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы.