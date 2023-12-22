22 декабря 2023, 16:56

Школу с открытой площадкой на крыше построят на северо-западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Новый корпус Курчатовской школы построят в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Он будет рассчитан на 815 мест. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Ключевой элемент в архитектурно-планировочных решениях - благоустроенная кровля, где будет создана видовая площадка с зонами для отдыха и проведения уроков под открытым небом», - уточнил он.

Пятиэтажное здание площадью 16,4 тысячи квадратных метров построят в составе жилого комплекса. В нем разместят многопрофильные классы, IT-полигон, библиотеку, концертный и выставочный залы. Кроме этого, в центральном вестибюле появится амфитеатр на 300 посадочных мест.

Фасады выполнят в монохромной палитре с оранжевыми акцентами. На первом этаже по всему периметру сделают витражное остекление в пол. На крыше с ограждением из прозрачного триплекса высотой более двух метров высадят деревья и кустарники, чтобы сформировать сад.

Строительство планируется завершить в начале 2026 года. После этого девелопер передаст школу на баланс столичного департамента образования и науки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы.

Школы Строительство Москва 2023
22 декабря 2023, 17:08
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
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«Желтый» уровень опасности, который ввели в Москве и области из-за гололеда, продлили до вечера понедельника. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Действие предупреждения о потенциально опасной погоде продлится до 21:00 понедельника, 25 декабря. Также жителей Московского региона предупредили об изморози.

Местами гололед будет сильным. Он образовался из-за «коварной оттепели» , начавшейся в регионе на минувших выходных. Из-за нее на крышах появились сосульки и наледь.

На следующей неделе в Москве в целом похолодает. С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов.

Зимняя погода будет в столице и в Новогоднюю ночь.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
22 декабря 2023, 14:07
Салатовую линию метро в Москве могут продлить до Шереметьево
РИА «Новости»
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Люблинско-Дмитровскую линию московского метро могут продлить до аэропорта Шереметьево. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

По его словам, на недавно открывшейся станции «Физтех» , которая стала конечной, продлили участки за оборотными тупиками. Это значит, что при необходимости Люблинско-Дмитровскую ветку смогут протянуть дальше - даже до Шереметьево.

«До Шереметьево - километров 20. Но сейчас в планах города этого нет. Да и такой необходимости тоже», - сообщил Бочкарев.

Однако заммэра допустил, что станция метро у аэропорта все-таки может появиться через 10-15 лет.

Пока единственная в России станция метро в аэропорту работает во «Внуково». Ее открыли в начале сентября, полностью интегрировав в здание аэропорта, а также соединив с терминалом «Аэроэкспресса».

Строительство Аэропорт Шереметьево Метро Андрей Бочкарев
22 декабря 2023, 10:50
Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице
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Пешеходный мост через канал имени Москвы, соединяющий центральную часть района Покровское-Стрешнево и одноименной природно-исторический парк, отремонтировали на северо-западе столицы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновили пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», - уточнил он.

По его словам, содержанию мостовых сооружений уделяют особое внимание. Их постоянно обследую и при необходимости ремонтируют.

За время ремонта рабочие восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры, заменили части лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия и уложили асфальт.

За 2023 год в Москве обновили девять мостовых сооружений. Это позволило продлить их срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.

Москва 2023 Петр Бирюков
21 декабря 2023, 18:57
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима
РИА «Новости»
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В начале новой недели в столицу придут небольшие морозы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, первая половина декабря характеризовалась традиционной для зимы погодой с холодом и снегом, однако ближе к середине месяца с приходом теплых атлантических воздушных масс погодные условия изменились.

К середине недели оттепель достигла пика, приблизившись к 4,1 градусам. В пятницу и субботу температура все еще будет плюсовой - около 3 градусов, однако будет идти снег. Он продолжится и в воскресенье, а на улице начнет холодать, что приведет к образованию гололедицы.

«В первые два дня новой недели днем уже -1…-3 градуса и еще немного подсыплет снежку», - уточнил Леус.

С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов. Новогодняя ночь обещает быть снежной, с легким морозом до минус 4-9 градусов.

При этом Москва уже перевыполнила декабрьскую норму осадков на 6%. Только в ночь на 21 декабря в столице выпало 14% месячной нормы.

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