Школу с детским садом построят в поселении Сосенском в Новой Москве

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«На Тагильской улице появится школа с детским садом для 625 учеников и дошкольников, она даст 70 рабочих мест», - рассказал он.

Кроме этого, офисно-деловой центр даст еще места для одной тысячи человек. Строительство проведут в рамках реализации городской программы. Оба проекта реализуют частные инвесторы.

Подать заявку на получение специального статуса можно через инвестиционный портал Москвы.

Ранее сообщили, что две школы построят в Ленинском округе в 2024 году. В Министерстве строительного комплекса Московской области рассказали, какие это здания.

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