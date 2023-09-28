Школу с детским садом построят в поселении Сосенском в Новой Москве
В районе Метрогородок, в поселении Сосенское, построят школу с детским садом. Там же возведут офисно-деловой центр. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На Тагильской улице появится школа с детским садом для 625 учеников и дошкольников, она даст 70 рабочих мест», - рассказал он.
Кроме этого, офисно-деловой центр даст еще места для одной тысячи человек. Строительство проведут в рамках реализации городской программы. Оба проекта реализуют частные инвесторы.
Подать заявку на получение специального статуса можно через инвестиционный портал Москвы.
Ранее сообщили, что две школы построят в Ленинском округе в 2024 году. В Министерстве строительного комплекса Московской области рассказали, какие это здания.
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