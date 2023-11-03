03 ноября 2023, 13:23

Школьников и студентов пригласили поучаствовать в чемпионате «Технолидеры Москвы»

Сайт мэра и правительства Москвы
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Подростки смогут принять участие в третьем молодежном чемпионате по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Конкурсантам предстоит презентовать авторские решения и бизнес-планы, сообщила вице-мэра столицы Наталья Сергунина.

«Принять участие смогут до 80 команд. По итогам конкурса эксперты и инвесторы выберут 10 лучших проектов, которые в дальнейшем получат поддержку», - уточнила она.

Мероприятие внесли в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Минпросвещения России на 2023/2024 учебный год для определения талантливых детей. Благодаря этому статусу победители и призеры смогут получить дополнительные баллы, когда будут поступать в вуз.

По правилам чемпионата в конкурсе будут участвовать разработчики и инженеры со всей страны. В команде может быть от двух до шести человек. Заявки на участие принимают онлайн до 10 ноября. После этого начнется отбор минимум 60 команд для дальнейшей работы.

Ранее молодых разработчиков из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Начни игру» на платформе «Россия - страна возможностей». В нем смогут принять участие старшеклассники, студенты и другие специалисты.

Школьники Студенты конкурсы Технологии Москва 2023
03 ноября 2023, 12:29
Свыше полутора тысяч московских волонтеров подготовили к выставке-форуму «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Больше 1,5 тысячи добровольцев прошли обучение для участия в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 4 ноября. Пополнить ряды волонтерского корпуса можно будет до 31 марта 2024 года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события», - уточнила она.

Заммэра отметила, что волонтеры должны уметь хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов, так как они будут помогать посетителям форума в навигации.

Обучение добровольцев представляет собой уроки по технике безопасности и общению с любой категорией гостей, в том числе с детьми и инвалидами. Волонтеры также будут помогать москвичам и туристам разобраться с мобильным приложением форума.

В этом месяце занятия пройдут в очной и заочной форме. После дистанционного обучения активистов пригласят на инструктаж на площадке. Далее волонтерам предстоит пройти тестирование, чтобы подтвердить свои знания. По его результатам участникам выдадут сертификат и справочник с ключевыми сведениями о мероприятии.

Присоединиться к волонтерскому корпусу можно через заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Ранее в Москве начался прием заявок на конкурс «Доброе сердце столицы». Итоги мероприятия подведут в декабре.

Выставки Волонтеры Москва 2023
03 ноября 2023, 12:06
Бирюков рассказал о благоустройстве парка 40-летия ВЛКСМ в Москве
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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На юго-западе Москвы завершили благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. Около памятника Джавахарлалу появилась зона отдыха, рабочие расширили тротуары, а также установили игровые комплексы. Подробнее об итогах обновления территории рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«При разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус этой территории», - подчеркнул он.

В парке появилась скейт-площадка и зона воркаута, а также специалисты восстановили скульптуры и вернули трем фонтам первозданный вид.

Кроме этого, около памятника Джавахарлалу обновили плитку на пешеходных дорожках, отреставрировали исторический гранитный бортовой камень, цветник и установили лавочки.

Также рабочие отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка и систему освещения на всей территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе столицы.

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
03 ноября 2023, 11:08
Павильон «Атом» открыли на ВДНХ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на ВДНХ состоялось открытие выставочного павильона «Атом». Участниками церемонии стали зампред правительства Александр Новак, мэр столицы Сергей Собянин, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Глава города отметил, что во время обсуждения проекта будущего павильона предлагались самые простые и сложные варианты - выбрали последний.

«Этот проект воплотился так, как он был задуман, и смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и в буклетах. Так что я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник для ВДНХ, для Москвы, для москвичей и для нашей страны», - сказал мэр.

Перед началом создания музея атомной энергии власти Москвы вместе с ГК «Росатом» в 2016 году провели международный конкурс. В нем победил проект архитектурного бюро UNK project. К возведению объекта приступили в 2017 году на деньги ГК «Росатом».

Выставочный комплекс вместимостью до двух тысяч человек построили в 2023 году в формате science center. Это семиэтажное здание общей площадью 25,3 тысячи «квадратов». В музее посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной истории и современным достижениям отечественной атомной энергетики.

Ранее москвичам сообщили, что схема движения на ВДНХ изменится с 3 ноября из-за проведения Международной выставки-форума «Россия».

Выставки Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ
03 ноября 2023, 10:25
Москвичам рассказали об эффективности платформы «Электронный дом»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Каждый день в Москве удается закрывать свыше 400 вопросов от пользователей «Электронного дома». Жители на платформе оставляют заявки о недочетах в квартире, подъезде или во дворе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

С момента запуска мобильного приложения и сайта «Электронный дом» специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.

Жители также могут обратиться по поводу благоустройства двора, отсутствия света в подъезде или пожаловаться на поврежденный асфальт около дома. Заявки принимают и по сезонным вопросам. В частности, зимой можно обратиться с требованием убрать снег, сосульки, а осенью или весной сообщить о скоплении воды.

Приложением «Электронный дом» уже пользуются 99% жильцов многоквартирных домов в Москве. Сервисы платформы доступны в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru.

Создав заявку, пользователь может контролировать ее статус в приложении или на сайте. На сроки исполнения задачи влияет ее сложность, в среднем это занимает до недели.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании электричества в 2024 году. Тарифы на электроэнергию могут привязать к объемам потребления.

ЖКХ Технологии Москва 2023

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