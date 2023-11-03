Школьников и студентов пригласили поучаствовать в чемпионате «Технолидеры Москвы»

«Принять участие смогут до 80 команд. По итогам конкурса эксперты и инвесторы выберут 10 лучших проектов, которые в дальнейшем получат поддержку», - уточнила она.

Мероприятие внесли в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Минпросвещения России на 2023/2024 учебный год для определения талантливых детей. Благодаря этому статусу победители и призеры смогут получить дополнительные баллы, когда будут поступать в вуз.

По правилам чемпионата в конкурсе будут участвовать разработчики и инженеры со всей страны. В команде может быть от двух до шести человек. Заявки на участие принимают онлайн до 10 ноября. После этого начнется отбор минимум 60 команд для дальнейшей работы.

Ранее молодых разработчиков из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Начни игру» на платформе «Россия - страна возможностей». В нем смогут принять участие старшеклассники, студенты и другие специалисты.