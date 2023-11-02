02 ноября 2023, 13:43

Школьников и родителей пригласили отметить День народного единства в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Столичных школьников и их родителей пригласили на праздник в честь Дня народного единства. Во дворцах и центрах творчества для них проведут торжественную программу. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки.

В частности, центре детского и юношеского творчества «Радость» 3 ноября представят концерт «Мы дети твои, Россия», а в Центре творчества имени Косарева состоится программа «Мы едины». В Доме детского творчества на Таганке 4 ноября пройдет историческая встреча «Победа, сохранившая святую Русь». Посетители смогут погрузиться в прошлое страны, а также узнать, как возник праздник, связывающий разные эпохи российского государства.

В Центре «Преображенский» проведут вебинар, связанный с историей Дня народного единства. Историк Сергей Подшибякин расскажет детям о причинах отсутствия праздника в советское время и о роли в этой знаменательной дате Минина и Пожарского. Послушать вебинар можно в аккаунте центра во «ВКонтакте».

Центр «Пресня» подготовил 6 ноября онлайн-викторину, приуроченную ко Дню народного единства, его традициям и истории. В центре «Хорошево» 9 ноября можно будет послушать гармониста Никиту Табаева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в столице. Основные события праздника пройдут в парках и на природных территориях города.

Праздники Дети Москва 2023
02 ноября 2023, 14:05
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы в выходные
ПРесс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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На этих выходных, с 3 по 6 ноября, городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - подчеркнул он.

Бирюков добавил, что на службу заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастят спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.

Кроме этого, в городе установят особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности. Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов.

В День народного единства на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, организованные Музеем славянской письменности «Слово» и центром «Космонавтика и авиация».

Москва 2023 Петр Бирюков
02 ноября 2023, 14:01
Контейнеры с реагентами установили на московских улицах
Сайт мэра и правительства Москвы
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На московских улицах появились контейнеры с противогололедными средствами. Они нужны для быстрого обрабатывания пешеходных зон в непогоду, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Перед зимнем сезоном в Москве установили больше 6,5 тысячи оранжевых контейнеров высотой примерно в метр с надписью «Противогололедный материал». В них лежит щебень, размер которого варьируется от двух до пяти миллиметров.

Такие баки можно встретить рядом с автобусными остановками, московскими городскими вокзалами, подземными переходами, а также на тротуарах и возле соцобъектов.

Щебень на московских улицах нужен, чтобы во время непогоды коммунальщики смогли оперативно обработать подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Ранее в Москве промыли больше 1,1 тысячи памятников и монументов. Мероприятия прошли во время подготовки к зимнему сезону при плюсовых температурах.

ЖКХ Дороги Москва 2023 Погода в Москве
02 ноября 2023, 13:56
Газопровод в районах Щукино и Сокол реконструируют в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичных районах Щукино и Сокол приступили к реконструкции газопровода. Работы проведут в несколько этапов. Обновление сооружения займется Мосгаз, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Столичные газовики начали работы по замене морально устаревших стальных газопроводов на полиэтиленовые. Обновленный газопровод будет питать жилой сектор, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия районов Сокол и Щукино», - подчеркнули в Мосгазе.

Реконструкцию проведут в несколько этапов с применением современных технологий и материалов. В рамках первого из них специалисты приступили к прокладке полиэтиленового газопровода.

В компании подчеркнули, что реконструкцию газовых сетей низкого давления проведут без отключения потребителей.

Ранее стало известно, что еще 40 сел и деревень газифицировали в Подмосковье по губернаторской программе.

Газ Москва 2023
02 ноября 2023, 13:35
Москвичей предупредили об отмене движения трамваев по Шаболовке на выходных
Сайт мэра и правительства Москвы
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В предстоящие выходные дни трамваи не будут курсировать по улице Шаболовка в Москве. Временные неудобства связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«4-6 ноября трамваи не будут ходить по Шаболовке. В эти дни трамваи поедут по измененным маршрутам», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что в единый маршрут 47 14 добавят трамваи № 14 и 47. Он будет проходить от «Нагатино» через Серпуховский Вал и «Ленинский проспект» до станции метро «Университет».

Трамваи № 26 и 38 также запустят по обновленному маршруту 38 26 - от метро «Пролетарская» через Серпуховский Вал и Черемушки до метро «Университет».

Кроме того, вместо нескольких трамваев предоставят автобусы № 026. Они будут ходить от станции метро «Шаболовская» до Духовского переулка. Остановки «Фабрика „Ударница“ и „Метро „Октябрьская“ работать не будут, поэтому горожан призвали пользоваться метро.

Ранее трамвайное депо имени Баумана отметило 90-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем предприятия всех причастных и пожелал новых успехов.

Москва 2023 Дептранс Москвы

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