Школьников и родителей пригласили отметить День народного единства в Москве

В частности, центре детского и юношеского творчества «Радость» 3 ноября представят концерт «Мы дети твои, Россия», а в Центре творчества имени Косарева состоится программа «Мы едины». В Доме детского творчества на Таганке 4 ноября пройдет историческая встреча «Победа, сохранившая святую Русь». Посетители смогут погрузиться в прошлое страны, а также узнать, как возник праздник, связывающий разные эпохи российского государства.

В Центре «Преображенский» проведут вебинар, связанный с историей Дня народного единства. Историк Сергей Подшибякин расскажет детям о причинах отсутствия праздника в советское время и о роли в этой знаменательной дате Минина и Пожарского. Послушать вебинар можно в аккаунте центра во «ВКонтакте».

Центр «Пресня» подготовил 6 ноября онлайн-викторину, приуроченную ко Дню народного единства, его традициям и истории. В центре «Хорошево» 9 ноября можно будет послушать гармониста Никиту Табаева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в столице. Основные события праздника пройдут в парках и на природных территориях города.