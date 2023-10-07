Школьники предложат идеи по развитию столицы на форсайт-сессиях «Москва-2030»

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«Идеи, которые разрабатывают школьники на форсайт-сессиях, показывают, что предпрофессиональное образование действительно дает результаты: будущие выпускники демонстрируют глубокое проектное мышление и исследовательский подход к задачам по улучшению жизни в городе», - отметила она.

В новом сезоне форсайт-сессий «Москва-2030» школьники разработают решения по развитию в таких сферах, как городская среда, наука и технологии, образование, предпринимательство и промышленность. Далее подростки будут защищать свои разработки перед бизнесменами, представителями государственных ведомств, вузов и научных центров. Концепция проекта должна улучшить жизнь горожан.

Лукашук добавила, что в будущем школьники смогут развить и защитить идеи на научно-практических конференциях. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Если проектом заинтересуются эксперты, через несколько лет решения учеников появятся на московских улицах.

Ранее Московский физико-технический институт (МФТИ) объявил о проведении онлайн-фестиваля по биологии для школьников под названием «Гены и геномы». Участники смогут ознакомиться с последними достижениями в области молекулярной биологии и генетики, биотехнологии и биомедицины.