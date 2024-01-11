Школьники из 23 регионов России провели новогодние каникулы в Москве

«Ежегодно по приглашению мэра Москвы в столицу приезжают около 400 ребят», - уточнил глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Во время зимних каникул дети из многодетных и социально незащищенных семей, участников СВО, а также победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад посмотрели новогодние представления в Кремле и Гостином Дворе. Школьники побывали в Дарвиновском музее, Третьяковской галерее, Музее Победы и парке «Зарядье».

Юных гостей пригласили на Международную выставку-форум «Россия». Экскурсоводы сопроводили их в павильон № 75 с экспозициями всех субъектов России. Подростки смогли узнать о достижениях своих регионов и оценить масштаб всей страны. Больше всего детей заинтересовали интерактивные стенды мегаполисов и нескольких областей.

В общей сложности благодаря проекту «Город открытий» учащиеся побывали более чем на 25 самых интересных площадках столицы.

В новогодние каникулы также москвичи и туристы побывали на фестивалях , катках и спектаклях. Всего праздничные мероприятия посетили 13,3 миллиона человек.