Школьники и студенты Москвы сэкономили 31 миллион рублей на проездных на МЦД

По словам Максима Ликсутова, уже продали более 30 тысяч проездных, позволяющих совершать поездки в поездах МЦД с пересадками на метро и МЦК. Их смогут приобрести дошкольники в возрасте до семи лет, школьники, студенты, аспиранты и другие категории учащихся.

Проездные выдают на 30 или 90 дней. Экономия при их использовании составит до 950 рублей в месяц.

«Поездки стали не только дешевле, но и удобнее. Мы продолжаем развивать единую билетную систему по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», - добавил глава дептранса Максим Ликсутов.

А для водителей у станций МЦД открыли 18 перехватывающих парковок. В этом году ими воспользовались свыше 60 тысяч раз.