Школьники и студенты из Москвы изучат документы Главархива о медиках и деятелях искусства

«Уже на этапе подачи заявки на конкурс для участия в проекте школьники с восьмого по 11-й класс и студенты столичных колледжей могут выбрать, с личными документами каких известных деятелей они будут работать. Среди них медики, деятели театра и кино», - уточнила она.

По ее словам, более 250 учащихся направили заявки, чтобы стать участниками отборочного тура проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения».

В следующем месяце подростки приступят к изучению материалов 30 известных медиков - студентов и педагогов Императорского Московского университета. В декабре детям предоставят документы знаменитых деятелей театра и кино, жизнь которых также связана с этим учебным заведением.

Ученики проявили наибольший интерес к таким медикам, как Николай Пирогов, Иван Сеченов и Петр Ганнушкин. А среди творческих личностей детей заинтересовали Всеволод Пудовкин, Владимир Немирович-Данченко и Антон Чехов.

Ранее более 22 тысяч студентов поучаствовали в днях проектного офиса «Молодежь Москвы». Для учеников организовали ярмарку проектов, они приняли участие в акциях и присоединились к числу активистов.